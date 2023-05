¿Y soporta? Confirman a Wendy de ‘Las perdidas’ en ‘La Casa de los Famosos’

Los rumores eran ciertos y este martes Galilea Montijo y Pablo Chagra desde las redes sociales oficiales de ‘La Casa de los Famosos’ dieron a conocer que la personalidad de internet Wendy Guevara, de ‘Las Perdidas’ se une al elenco del reality.

De acuerdo a lo dado a conocer la influencer que se ha ganado el corazón del público con sus ocurrencias y manera popular de ser competirá con más celebridades por ser la ganadora de una cantidad de dinero y sobre todo tener el amor del público mexicano.

“Me alegra estar aquí y obvio necesitaban rainting bebés y obvio yo soy la del momento, si me buscas no sólo me encuentras simplemente te acabo... y soporta” se escucha decir a Wendy en el video de su presentación en redes sociales.