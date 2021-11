$!¡Ya huele a ponche! Estas son las cinco principales tendencias navideñas que se esperan en 2021

Si en 2020 tus decoraciones fueron más discretas así como tu lista de invitados para la cena, este año puede planear a lo grande para compensarlo. De acuerdo a algunos organizadores de eventos, este año la gente quiere organizar enormes cenas, por lo que esta tendencias navideña sugiere decoraciones gigantes, atrevidas y muy dramáticas. Podemos utilizar paletas de colores no tradicionales, estampados a cuadros y arreglos florales secos. Y sí, también están permitidos los inflables monumentales que muestran a Santa Claus volando con sus renos, incluso que no se te haga raro que regresen los villancicos en las calles y los muérdagos en cada entrada en tiendas departamentales o incluso en casa.

Amor por la naturaleza

La estética navideña este año sugiere una colección versátil de accesorios de temporada basados en elementos naturales. Un buen diseño se trata de activar todos los sentidos, incluido el olfato, por lo que este año puedes incluir frutos frescos, como el pino y el cedro. No solo aportan un poco de aire libre, sino que agregan textura y vida a tu decoración actual. Luego, no olvides colocar luces en tu entrada o en tus balcones o terrazas, eso agrega calidez y aporta mucha luz a una época que desde 2019 no celebramos como habitualmente estamos acostumbrados.

Después de que tantas familias perdieran la oportunidad de celebrar juntas en 2020, nunca ha sido más obvio que los regalos, la decoración y la estética de las fiestas son solo extras. Ahora que las cosas se ven mejor y las familias pueden volver a conectarse en persona, reunirse en casa se ha convertido en un momento importante para todos.