A favor de las dos vidas: Iglesia va contra aborto para Coahuila

Mientras que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanza la despenalización del aborto, la Diócesis de Saltillo insistió en que debe legislarse a favor de las dos vidas, la de la madre y el niño, dejando en claro que no desea la criminalización de las mujeres que abortan, y que tanto ella como el producto gestado por una violación sexual, son víctimas.

“No se debe despenalizar el aborto, pero tampoco perseguir y procesar penalmente a la mamá que aborta”, manifestó la Diócesis de Saltillo en un comunicado donde agregó: “no se debe despenalizar el aborto pero tampoco se debe perseguir y procesar penalmente a la mamá que aborta”.

“Debemos encontrar la manera de legislar en favor de las dos vidas”, agregó el prelado.

HABLA NUNCIO APOSTÓLICO

En su reciente visita a Saltillo, el representante del Vaticano en México, Franco Coppola; dijo que “no se debe despenalizar el aborto, pero tampoco perseguir y procesar penalmente a la mamá que aborta”.

“El Papa nos dice que el aborto es llamar a un sicario para pretender solucionar un problema” y que en el caso de que la mujer sea víctima de un abuso sexual, esta tiene derecho a recibir la ayuda necesario pero que ni ella ni el hijo son responsables de lo ocurrido.

“Se olvida en este asunto que hay una persona humana, que hay un hijo que no tiene la culpa; a mí me parece que enfrentando esta tragedia se olvida al niño que no tiene ninguna culpa, otros lo han llamado a la vida y después de llevarlo a la vida, se la quitan”, expresó el religioso.

Y llamó a un trabajo de formación hacia los varones para ser responsables y asumir las consecuencias.

Por su parte la Diócesis de Saltillo ratificó que la postura de la Iglesia “siempre ha sido coherente con los Evangelios”, al decir “sí a la vida en todo momento desde la concepción hasta la muerte natural y no asistida”, y que “no se debe despenalizar el aborto, pero tampoco perseguir y procesar a la mamá que aborta”, concluyó.

LO QUE SE PERFILA

Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron ayer lunes por declarar inconstitucional la criminalización del aborto.

El proyecto de la Corte, derivado de una impugnación que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste.

La decisión del Supremo sólo invalidaría el Código Penal de Coahuila, pero si ocho de los 11 ministros del pleno votan por el proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.

Tras presentar el proyecto y los argumentos, los ministros levantaron la sesión de este lunes, por lo que seguirá la discusión hoy martes, donde se espera que se vote la acción de inconstitucionalidad.

Además de Aguilar Morales, los otros ministros que manifestaron su apoyo al proyecto fueron Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz y Norma Lucía Piña.