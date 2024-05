‘No calumnien’, AMLO se enoja con Televisa; defiende a Rocío Nahle y pide pruebas a Azcárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó decir a Emilio Azcárraga que en Televisa dejen de hacer campaña en contra de quien estuvo al frente de la construcción de la refinería Dos Bocas, por actos de corrupción, que presenten las pruebas y los llamó a autolimitarse; de nuevo, sin mencionar a la candidata de su partido para el gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, salió en su defensa.

“Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien, así de claro. Es que sí calienta”, enseguida también mencionó a medios estadunidenses que, afirma, han hecho campaña en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Destapan otra propiedad ligada a Rocío Nahle, ahora en Monterrey, sería de su esposo

Al mandatario federal se le preguntó sobre Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez en torno a una declinación hacia Xóchitl Gálvez, ante lo cual dijo que no puede opinar, pero se tomó el tiempo para hablar de que “no se dé a conocer solo lo que le conviene a los potentados”.

Pidió a los medios que actúen con ética y que le tengan respeto a los ciudadanos, “cómo es eso de que, a ver, una campaña AMLO narcopresidente, ¿dónde están las pruebas? Ahora traen una campaña en contra, en Televisa, de quien fue la secretaria de Energía y directora de la construcción de la refinería de Dos Bocas (Rocío Nahle), ¿dónde están las pruebas?”.

Después de pedir a estas “corporaciones mediáticas que actúen con ética” justificó su intervención.

“Me consta y no creo que me vayan a sancionar porque tiene que ver con una obra de la que yo soy responsable, me siento orgulloso porque llevaba más de 40 años que no se hacía una refinería en el país y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero cara. En Tapachula les consta cómo no ha aumentado la gasolina porque ofrecí que no iba a aumentar (...) Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra”, dijo.

El presidente no ha mencionado a Nahle, para que no lo sancionen por intromisión en el proceso electoral de Veracruz, pero continuó con su mensaje e hizo el llamado al presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, para autolimitarse y solo informar.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan a Rocío Nahle cuatro cuentas bancarias millonarias en paraísos fiscales

“Televisa y otros medios deben entender que son entidades de interés público, son concesiones, nadie les está quitando la concesión ni se va a expropiar Televisa, nada de eso, somos libres; pero sí, ellos tienen que autolimitarse, autorregularse y tiene que haber un código de ética y tienen que pensar en informar con objetividad y profesionalismo, no calumniar para que de esa manera cumplan con su función pública”.

Al reconocer que no dio respuesta al tema preguntado, dijo “traía yo ganas de lo otro”.

Llamó a los medios únicamente difundir información sin editorializar porque él también ha sido calumniado por quienes manejan los medios, dijo, que no tienen como dueños a periodistas, sino empresarios con mucho dinero a quienes “les cuesta trabajo hasta escribir una carta, tienen otros negocios, pero también son dueños de medios que quieren para chantajear y que les vaya bien en otros negocios”.