Se ponen más estrictos para entregar apoyos del bienestar

ACUÑA, COAH.- Ana Lilia Vicente Martínez, coordinadora en el Centro Integrador del Bienestar, reconoció que entre los beneficiarios de los programas como el de “65 y más” hay mucho descontento, debido a que ahora se han puesto más estrictos para entregar los apoyos económicos.

“Debido a que ahora es el Banco del Bienestar quien realiza el pago directamente a las y los beneficiarios, sí, efectivamente ha habido mucho descontento entre las y los abuelos, pero el Banco está manejando otras reglas”, dijo.

DEBEN ACATAR NORMAS

En primera instancia, subrayó, los beneficiarios deben de respetar el día y hora en que son citados para entregarles el apoyo.

“Ya no hay flexibilidad, antes si a alguien se le pasaba la hora o el día, nosotros los atendíamos como quiera y les pagábamos, pero hoy si no acude el beneficiario en tiempo y forma, se regresa su dinero y no se le entregará hasta el otro bimestre”, subrayó.

Explicó que, además, todos los formatos, deberán ser llenados y firmados, en su caso, “igualito” que en la credencial de elector; sin abreviaturas, ni errores y por si fuera poco, cada vez que el o la beneficiaria cobre, debe de traer consigo su credencial de elector en original y dos copias.

GOBIERNO FEDERAL CAMBIA REGLAS Y HAY MÁS QUEJAS

“Sí hay muchas quejas por estas nuevas disposiciones, pero nosotros no podemos hacer nada, ya que trata de nuevas disposiciones por parte del Gobierno Federal”, mencionó.

Se trata pues, según la integrante de la Secretaría del Bienestar, de un programa piloto, del cual han suscitado muchas quejas, debido a que también, el Banco del Bienestar envió a una sola persona a pagar a los miles de beneficiarios en Acuña.

Esto generó retrasos y conforme más se tardaban, más se sumaban los reclamos.