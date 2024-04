‘Desaparecen’ fundadores de Grupo Peak con dinero de cientos de inversionistas; víctimas acusan de fraude a Arturo Castro y Elías Castro

El ex director comercial de Peak, Elías Castro, expresó que ni siquiera los ex colaboradores tienen acceso a información sobre la liquidación o cómo se manejará el proceso con los inversionistas . “No nos han informado nada a nadie, tampoco sabemos con quién vamos a ver lo de nuestra liquidación” , mencionó Castro en una entrevista telefónica.

Según testimonios recabados, los fundadores de Peak borraron su presencia virtual y no se ha sabido nada de ellos desde la asamblea virtual celebrada el pasado 17 de abril, en la que anunciaron la bancarrota de la empresa. Esta asamblea fue dirigida por dos abogados de un despacho en Torreón, Ricardo Antonio Muñoz y Roberto Ríos , quienes propusieron a los inversionistas afectados un arreglo conciliatorio basado en el pago en especie o la liquidación de activos como terrenos y tractocamiones en México y Estados Unidos.

Tras el inesperado anuncio de quiebra del Grupo Peak , una empresa con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, los socios fundadores Arturo de Jesús González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda han desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás un vacío financiero y legal que afecta a más de 100 inversionistas y ex colaboradores.

FUNDADORES DE GRUPO PEAK SE ‘ESFUMAN’ TRAS ANUNCIAR QUIEBRA POR REUNIÓN DE ZOOM

Los inversionistas, que confiaron cerca de 800 millones de pesos al fondo de inversión, se vieron sorprendidos por la repentina declaración de quiebra. En la asamblea virtual a través de la plataforma Zoom, ninguno de los fundadores se presentó, lo que aumentó la incertidumbre entre los afectados. Una inversora, bajo condición de anonimato, compartió su preocupación por el silencio absoluto posterior a la asamblea. “No ha habido comunicación, ni información adicional de parte de nadie hacia los clientes”, señaló.

La falta de transparencia y el cese repentino de comunicaciones por parte de los colaboradores y abogados externos han agudizado la desconfianza entre los afectados. Incluso se ha especulado irónicamente que los colaboradores podrían estar ocupados respondiendo correos de inversionistas que aceptaron la propuesta conciliatoria presentada en la asamblea.

El desconcierto se extiende también entre los ex colaboradores de Peak, quienes desconocen el destino de la empresa y cómo se llevará a cabo su liquidación. “Nosotros (los colaboradores) ya no estamos ahí, así que no sabemos cómo será la liquidación ni en nuestro caso y mucho menos en el de los inversionistas que ahorraron en el fondo”, afirmó Castro.