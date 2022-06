Agoniza el campo en Ramos Arizpe, Coahuila; 35% de las familias han migrado a la ciudad

Desde hace dos años a la fecha, las familias del campo ramosarispense atraviesan condiciones adversas como la falta de trabajo y de desarrollo a causa del nulo apoyo económico que reciben por parte del Gobierno Federal: esta situación les ha llevado a dejar sus hogares y migrar hacia el margen urbano.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de aquel municipio, José Humberto García Zertuche, los medios de subsistencia de las poblaciones rurales dependen de la agricultura, sin embargo, la falta de agua para riego y para consumo humano causada por la sequía que se vive en los estados del norte del país está provocando que las familias pierdan parcelas y ganado.

García Zertuche apuntó que el último censo de mortandad de cabezas de ganado bovino realizado el 22 de junio, arrojó la pérdida de cerca de mil vacas, becerros, borregos y cabras, que murieron por la falta del líquido vital y de suplementos alimenticios que eran proporcionados anteriormente por instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: Sin apoyos de la Federación el campo de Ramos Arizpe

“Tenemos una sequía severa y a Ramos Arizpe nos está afectando gravemente con la mortandad de ganado bovino, caprino y ovino, es decir chivas y borregas, pero el mayor número es de vacas porque estos animales ocupan más agua y alimento; estamos superando la crisis del 2010”, apunta el funcionario.

Indicó que el censo de hace tres semanas arrojó la pérdida de cerca de 400 animales, sin embargo, consideró que los números de mortandad ya están rebasados;

Aunado a esto, se están presentando problemas para llevar a cabo trabajos de desazolve de tanques de agua, presas, mantenimiento de canales de agua hacia los tanques, debido a que no se cuenta con presupuesto suficiente para estas actividades desde hace cuatro años.

“Antes se lograba mantener los tanques o presas desazolvados, ahorita duramos hasta cinco meses sin agua porque no se tiene el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto federal; se requieren cerca de 22 millones de pesos anuales, que es un aproximado del recurso que lograba bajar Ramos Arizpe de programas y bolsas federales”, explica.

Ahora bien, señala que con la mortandad de vacas y becerros se está perdiendo un recurso importante para las zonas rurales puesto que la carne de los ovinos, caprinos y bovinos muertos no puede venderse.

“Lo que está pasando es que los bovinos y ovinos se están destetando antes de tiempo, y esto genera que la gente los malbarate o que los dejen a su suerte para salvar el casco (vacas), pero también están en muy mal estado, flacas, mal alimentadas, entonces ya cuando se quieren comercializar, no se puede, se mueren, se echan a perder y es comida para los buitres y zopilotes”, advierte.

En ese contexto, señaló que por lo menos el 35 por ciento de las familias del campo ha tenido que migrar al margen urbano frente a la falta de recursos económicos.

“Aunque la visión de nuestra administración es hacer del campo un entorno sustentable, no se puede hacer si no se tienen recursos económicos para aplicar, si no se tienen herramientas para los campesinos, agua, y que tengan una fuente de trabajo y de ingreso, por eso está migrando la gente del campo, como un efecto de lo que está sucediendo;

“Sabemos que Ramos es una ciudad industrial y hay fuentes de trabajo en ese sector, sin embargo, estamos viendo colonias sobrepobladas en la periferia de la ciudad, que es la gente que migra apara tener un sustento económico y poder tener una fuente de ingresos segura para su familia”, explica.