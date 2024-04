Reportan productores del campo coahuilense pérdidas del 65% por sequía y falta de apoyo federal

Después de que se registraron algunas declaraciones de parte de candidatos y candidatas, asegurando que el campo ha tenido un crecimiento importante, el secretario de desarrollo rural de Ramos Arizpe, José Humberto García, asegura que esto está muy fuera de la realidad.

“Porque aquí en Coahuila yo la invito a que salga y que no me pregunte a mí como funcionario público municipal, que le pregunte a los productores y a los beneficiarios directos para que vea qué es lo que le van a responder”, indicó el secretario.

Esto luego de que, tras varios años, nuevamente el campo coahuilense quedó prácticamente desamparado por parte del proyecto económico de la federación al evitar enviar recursos y programas productivos.

“Entre ejidos, congregaciones, comunidades y poblados son 80, todas en ceros federales. Por ahí el año pasado se bajaron 3 proyectos de CONAFOR a ciertos ejidos, que bueno, se les agradece y la gente les agradece, pero eran proyectos chicos”, declaró García Zertuche.

Siendo así que ha sido ahora labor del gobierno estatal y municipal tratar de rescatar a los productores del campo ramosarizpense, quienes no solo ya no tienen apoyos, sino que ya no les alcanza la producción más que para consumo personal.

“Bueno, a través del gobierno estatal y del gobierno municipal en cuanto a la semilla y el programa de tractores de barbecho, arado, rastras, se ha estado manteniendo, pero la producción globalizada en el campo coahuilense definitivamente, principalmente el maíz, frijol, etcétera, no, no hay”, mencionó el encargado de desarrollo rural en Ramos.

Los ingresos de los pobladores, con la falta de apoyos y proyectos, se estima han bajado a menos de la mitad de lo que se estaba logrando, pues además de esto, la sequía no da tregua a quienes intentan vivir del campo en la región sureste.

“En un 60, 65% han bajado los ingresos efectivamente, aunado a las sequías que hemos tenido. Ahorita el producto, ya es para autoconsumo, ya no se comercializa ni en mercado local ni mercado nacional”, puntualizó José García.