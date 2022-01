Agreden policías estatales a reportero de VANGUARDIA

Elementos de la Policía Civil de Coahuila agredieron a Daniel de Koster, reportero de VANGUARDIA, cuando realizaba su labor informativa durante una detención en la zona del Ojo de Agua, donde fue reportada una riña.

Los uniformados, la mayoría con los rostros cubiertos, además de impedir el trabajo del periodista, le dañaron un celular con el que captaba fotografías y videos de los hechos; lo intentaron subir a la fuerza a una patrulla y le causaron algunas lesiones entre empujones, jaloneos, actos de tortura y la aplicación de una “llave”.

Los hechos se concretaron durante la madrugada de ayer, luego de que de Koster recibió los reportes de una riña, detenciones y detonaciones de armas de fuego presuntamente cometidas por lo efectivos de la corporación estatal.

“Se acerca otro policía y es cuando me agarra del brazo izquierdo y me hace una ‘llave’ que me tiene lastimado el hombro izquierdo, y me avienta contra la patrulla, y ya me empiezan a agarrar.

“Luego se acercan otros policías y me cuestionan ‘tú quién eres y por qué estas grabando, no deberías de estar grabando, ni deberías estar aquí’ y me amenazan diciéndome ‘te vamos a llevar, te vamos a subir y a ver quién te saca’”, añadió.

Al no poder subirlo a la unidad, uno de los elementos lo toma de los testículos, sin embargo, siguió oponiendo resistencia, pero hubo un momento en que soltó su teléfono, uno de los policías lo tomó y lo aventó al interior de la patrulla, diciéndole; “si quieres el teléfono vas a ir a la estación por él”.

Al llegar, dijo que se identificó en la caseta, diciendo que iba por un celular que le habían quitado los elementos , por lo que salió un comandante, quien de nueva cuenta lo intentó amedrentar.

De Koster informó que se asesorará con un abogado y denunciará los hechos ante diversas instancias, entre ellas la Fiscalía General del Estado, por posibles delitos de daños en propiedad ajena, amenazas, intento de secuestro, robo, daño en propiedad ajena, tortura, lesiones, entre otros.