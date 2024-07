Cabral Cano indica que la huella de subsidencia no cubre totalmente la zona urbana, pero no deja de tener muchas consecuencias.

“Es consecuencia del manejo deficiente de los acuíferos, no los administramos bien y en zonas semiáridas no hay mucha agua. Es una situación que debe preocupar”, señala.

REZAGO EN MONITOREOS Y ALERTAS

El doctor Enrique Cabral señala que en México son “extremadamente” pocos los monitoreos de subsidencia que se hacen, pues prácticamente ningún organismo estatal los realiza, a pesar de que asegura que existen varias formas y técnicas para detectar y hacer un monitoreo, ya sea a través de mediciones directas en campo, tecnología satelital, estaciones de gps, métodos convencionales topográficos, herramientas técnicas geodésicas o tecnología de radar de apertura sintética. Sin embargo, todos los sistemas de monitoreo son llevados por instituciones académicas, no por gobiernos.

Menciona que no ha habido tantos estudios académicos como cree amerita el problema. Expone que cuando se tiene un problema particular, el paso número uno tendría que ser conocerlo, pues no se pueden proponer acciones de mitigación si no se tiene una buena descripción del proceso. Una vez conocido a detalle, entonces sí definir políticas o acciones de mitigación.

Dice que en la Ciudad de México, a pesar de que se conoce el problema por más de 100 años, las acciones de mitigación han sido cortas y no han sido muy eficientes. Añade que recién en los códigos de construcción se están empezando a considerar el proceso de subsidencia, porque en los actuales no se contempla. Caso contrario en Aguascalientes, donde afirma que el código de construcción es enfático en no construir en zonas de fallas asociadas al proceso de subsidencia.

El especialista del Instituto de Geofísica considera que en la región Laguna se está en buen momento para considerar esta situación y prevenir problemas.

En Torreón se realizó un Atlas de Riesgo en 2020 y existe un capítulo de “hundimientos (subsidencia) y agrietamiento del terreno” en el que se analiza este fenómeno como “susceptible”.