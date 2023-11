Aguas de Saltillo recomienda no ingerir agua turbia de la llave; aunque sí sirve para bañarse, dice

Aguas de Saltillo advirtió que el agua turbia que sale de la llave en las tomas domiciliarias no puede ser ingerida, pero asegura que las personas pueden bañarse sin poner en riesgo la salud. Este lunes, usuarios de colonias del oriente de la ciudad denunciaron que de la llave recibían agua con color amarillo, color óxido y que temían por su salud.

Carlos Medina Ramos, director técnico de Agsal, informó que de 16 pozos en la Sierra Zapalinamé, solo detectaron que en 3 el agua llegaba turbia a las viviendas. A lo largo del día, la paramunicipal recibió 61 reportes de 30 colonias ubicadas en las faldas de la serranía porque el líquido no llegaba en forma cristalina.

“Esta situación se debe a una rápida permeabilidad del agua por las lluvias incesantes de estos últimos días, las fracturas de los pozos pueden ser que vengan directamente de la superficie, ciertos pozos tienen una conexión muy rápida, muy directa con la superficie y esto genera un arrastre de tierra”, explicó.

“Esta agua está dentro de los parámetros de cloro y potabilización en lo que hemos estado testeando hoy (lunes), no se puede ingerir, es verdad, lo que acaba arrastrando es tierra, pero no hay riesgo de contaminación bacteriológica, no existen coliformes totales ni fecales, que son los peligrosos. No hay riesgo de contaminación bacteriológica, pero no se puede tomar”, aseguró.

Los reportes de agua contaminada salieron de colonias como San José, Vistahermosa, Fundadores, Nueva Imagen, Morelos, Lomas de Lourdes y San José Televisa, en general de los sectores ubicadas cerca de la Sierra Zapalinamé.

Añadió que a los usuarios que hicieron el reporte se les informó que no podían consumir el agua, pero para bañarse no hay problema bacteriológico para la salud.

Medina Ramos señaló que, si no hay lluvias, este martes bajarán los reportes y el miércoles la situación se habrá normalizado.