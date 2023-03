AHMSA no se ha vendido, requiere autorización de juez

MONCLOVA, COAH.- La empresa Altos Hornos de México no se ha vendido hasta el día de hoy a inversionistas extranjeros, este procedimiento debe de ser previamente conocido y autorizado por el Poder Judicial, afirmó Oscar Fernández Prado, quien fue nombrado síndico de la acerera.

Este vienes el abogado, fue presentado ante los medios de comunicación por la jueza Mónica Rodríguez Alvarado, quien que declaró el Sindico es una figura procesal de la administración de la empresa, y tiene como objetivo el tratar y restructurar ordenadamente la situación económica que prevalece en la empresa.

Dijo en contexto que la empresa fue declarada en quiebra en el pasado mes de enero del año en curso, toda vez que incumplió con el convenio de pago a 363 acreedores, quienes le habrían demandado en una antigua suspensión de pagos del año 1999.

En tanto se buscó el nombramiento de un síndico y aunque en primera instancia se pidió a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) que designara a un representante para este cargo, lo rechazó y se buscó que la Cámara Nacional de Comercio de Múzquiz lo designara, siendo nombrado finalmente el abogado Oscar Fernández.

Dentro de los objetivos se busca además conservar la fuente de empleo, mantener la empresa en operación y de esa manera seguir generando recursos para la satisfacción de los empleados y la comunidad.

Negó rotundamente que hasta este momento las acciones de la empresa hayan sido vendidas a inversionistas extranjeros, aclaró que Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, no puede llevar a cabo ningún acto de administración o venta, de manera autónoma o independiente, requiere de la participación del sindico y la autorización de la juez.

“No se ha vendido la empresa, para que la venta se pueda materializar requiere de conocimiento, autorización y sanción por parte de la autoridad judicial y previamente la sindicatura tendrá que emitir una opinión en el sentido de recomendar, considerar la posibilidad o viabilidad como una alternativa benéfica para solventar”.

Reveló que al momento existe un acuerdo preliminar para iniciar pláticas y se puede llegar a esa finalidad.

En primera instancia se hará una revisión de la situación contable, financiera y legal de AHMSA pues se requiere saber a cuantos acreedores adeuda, cual es el monto pues habia un listado de mil 450 aproximadamente a quienes se tiene pendiente un pago de 12 mil millones de pesos.

“El procedimiento de quiebra en este momento, es por ahora el determinar quienes son los acreedores, por qué son acreedores, en que documento se encuentra su crédito justificado y que orden y prelación tienen para su pago a efecto que una vez que se vendan los activos se obtengan los recursos se paguen en el orden grado y prelación que la ley le corresponde” dijo el abogado todo esto es parte de la reestructuración o reorganización de la situación económica financiera.

Por ahora la recuperación de la empresa acerera, depende básicamente de la inversión.

“AHMSA está en procedimiento de quiebra, no tenemos dinero para operar, esta cerrada e inclusive tenemos un problema de energía eléctrica que tenemos que tratar de resolver por que si no no puede operar la empresa”.

El Sindico reveló que se buscará presentar un oficio a la Comisión Federal de Electricidad para que se haga la reconexión de la energía eléctrica en breve y a su vez un acuerdo o convenio con ellos que se les pueda permitir hacer el pago y poder tener las condiciones listas y operativas.

“El problema es de dinero y todos van a tener que aportar un poco en posiciones contractuales que permitan salir adelante”, comentó.