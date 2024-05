‘Es agua de su propio chocolate’: Asegura Loret que Xóchitl arrinconó a Claudia usando la misma estrategia de AMLO como opositor

ATURDIÓ GÁLVEZ A CLAUDIA CON PREGUNTAS

De acuerdo con Loret de Mola, la candidata opositora le hizo 48 preguntas a Sheinbaum, pero ésta apenas pudo responder a 16 durante el segundo debate.

“Si Xóchitl Gálvez tuvo éxito en el segundo debate fue por esa capacidad de aturdir a su rival con cuestionamientos y preguntas. Le hizo 48 y Sheinbaum apenas pudo contestar 16. Le aplicó un López Obrador”, sostiene el analista.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez ganó el segundo debate contra Claudia

Por ejemplo, Gálvez acusó que el gobierno morenista “te están robando las Afores”, pero Claudia tuvo “que hacer una explicación larga sobre cómo el dinero se toma de las cuentas, se va a un fondo, no se le niega a nadie”. O “el AIFA es un aeropuerto que no sirve. Y Claudia tiene que argumentar que como aeropuerto de carga resulta que es el que tiene más tráfico aéreo del país, pero los aviones de carga no llevan pasajeros”.

Loret de Mola recuerda que AMLO como opositor calificó al Fobaproa el fraude más grande del mundo, pero tenían que responderle “explicándole los riesgos de una corrida bancaria y cómo al rescatar bancos en realidad se rescataba a los cuentahabientes”.

O cuando el tabasqueño acusaba “están vendiendo Pemex” “frente a una reforma energética llena de complejidades y matices que no tenía como eje central la venta de ningún activo de Petróleos Mexicanos”.

“Es una estrategia sumamente efectiva. López Obrador la usó sin parar en su vida como opositor y ahora como Presidente”, considera el columnista.

ESTE ES EL RETO QUE TIENE XÓCHIL, SEGÚN LORET

El reto ahora de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, y su equipo de campaña es mantener todo el mes la inercia favorable que ganó tras el segundo debate presidencial, opina Carlos Loret de Mola.

El periodista advierte que los momentos estelares, como cuando arrebató la candidatura a los partidos, se han desvanecido rápidamente, “dejando una sensación de burbuja que se rompe muy rápido”.

Si Xóchitl quiere dar la sorpresa en las votaciones, asevera Loret, “está obligada a tener un mes perfecto, un mayo perfecto”, arrancando hoy mismo.