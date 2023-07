Alertan en Saltillo contra agencias de viaje ‘patito’

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo advirtió contra las agencias “patito” o “fantasma”, que ofrecen paquetes turísticos vacacionales, para evitar ser víctimas de fraude; no hay súper descuentos, pues los paquetes se encarecieron hasta un 30 por ciento a partir de la pandemia.

”Si te da mala espina porque está en un local lejano, porque tienen poco tiempo ahí, ver la historia de la agencia para no caer en el tema de los fraudes”, recomendó Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de OCV Saltillo.

”Los paquetes después de la pandemia se incrementaron 20 y hasta 30 por ciento. Paquetes, por muy baratos en un destino de playa, con un promedio de 3, 4 días, en un hotel sencillo estará costando desde los 25 mil, hasta los 50 mil, 100 mil pesos; si te ofrecen ahorita en Cancún en 10 mil pesos, la verdad no existe, no existen esos precios en un hotel de cadenas internacionales, son caros los paquetes, no hay económicos”, advirtió.

Insistió en que los potenciales clientes deben investigar para evitar caer en fraudes digitales; de preferencia acudir directamente a agencias de viajes ya establecidas y reconocidas en la ciudad, que operan dentro de la legalidad y ofrecen paquetes vacacionales a nivel nacional e internacional.

A través de las plataformas digitales, cualquier persona puede abrir una “agencia” desde la casa con solo tener un equipo de cómputo.

Añadió que en las vacaciones se pueden disfrutar los atractivos que ofrece la Región Sureste, como la visita a las zonas paleontológicas, los viñedos, los museos, los edificios históricos. Para mayor información consultar la página www.viveloensaltillo.com, que contiene datos sobre restaurantes y sitios de interés.