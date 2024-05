Aprenden a leer y escribir 3 mil adultos al año en Coahuila... y rezago es de 31 mil

“Nosotros trabajamos con la gente más vulnerable, con la gente que en su momento no pudo y no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. Nosotros siempre hemos planteado que cuando una persona no sabe leer y escribir o no tiene primaria o secundaria, no es un fracaso escolar, es un fracaso del sistema, es un fracaso del Estado” , explicó Castillo Garza.

En cifras globales, se estima que en el estado hay 31 mil personas que no saben leer ni escribir, 95 mil que no han terminado la primaria y 343 mil que no han terminado la secundaria , lo que implica que 470 mil personas no cuentan con educación básica.

“Una persona que sabe leer y escribir le cambia la vida. Cuando tenemos una graduación, normalmente hablan los educandos y dicen ‘gracias porque tengo mi primaria, mi secundaria’, y yo me he atrevido a decir ‘no, perdón’, porque estamos llegando tarde a sus vidas, porque no hemos podido llegar con una política pública que de raíz logre erradicar el rezago educativo” , puntualizó Castillo.

Diana es originaria de la capital coahuilense y ha vivido en ella toda su vida. Cuando no asiste a clases, ayuda a su madre con las labores domésticas en la colonia Guerrero.

Los problemas económicos han sido constantes en la vida de la joven, pues contó que su padre trabajaba en un taller mecánico hasta que perdió tres dedos en un accidente laboral, lo que complicó el sustento familiar.

Diana tiene tres hermanos que tampoco pudieron ir a la escuela. “Yo quería venir porque a veces batallo. Sí sé las sumas, pero las tablas no, me fallan los números. Las letras sí las sé escribir, pero a veces batallo”, contó.

Narró también que en la primaria se le dificultó aprender a leer, por lo que pasó por acoso escolar e incluso agresiones físicas por parte de compañeros e incluso profesores, lo que comenzó un éxodo por distintas escuelas e incluso por Centros de Atención Múltiples.

“Mi mamá me tuvo que sacar el siguiente año y me metí a otra escuela, al CAM 2. Ahí estábamos, pero faltamos mucho porque mi mamá no tenía para la combi a veces. Una conocida que se llama Ariana nos ofrecía llevarnos porque tiene carro, pero tuve un accidente en el pie, me corté y yo dejé de ir, pero mis hermanas sí siguieron yendo”, contó Diana.

“A veces yo quiero ayudar a las personas que necesitan ayuda porque yo soy cristiana”, agregó al preguntarle qué quería hacer una vez que terminara su proceso de alfabetización.

TAMBIÉN SE TRABAJA CON MIGRANTES

El IEEA también permitió a VANGUARDIA charlar con dos menores provenientes de Honduras y El Salvador, que se encuentran en Saltillo viviendo en calidad de refugiados y de quienes por seguridad se ocultan sus identidades.

Personal del IEEA mencionó que se trabaja en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según dicha organización, actualmente hay 4 mil refugiados en la capital coahuilense.

“Brandon”, como se nombrará a uno de los menores en este texto, tiene 13 años, vive desde hace dos años en la ciudad y afirma que ya no quiere irse a Estados Unidos.

Narró que la violencia en El Salvador por las pandillas llegó a un punto en el que le fue imposible ir a la escuela, por lo que llegó a México sin saber leer ni escribir.

“No sabía nada y no me agarraban los celulares y mi mamá venía aquí y ella me puso para que así aprendiera cómo corregir las palabras y cómo acomodar las letras”, contó.

Por su parte, “Luis” tiene 16 años y es originario de Honduras. Vive en Saltillo desde hace tres años y también descartó la intención de irse a Estados Unidos. Trabaja en un autolavado, pero pide permiso para asistir al IEEA y aprender a leer y a escribir.

Al preguntarle por qué no pudo ir a la escuela, “Luis” contestó que en su país vivía con sus abuelos sembrando maíz en los cerros, lo que le hizo faltar muchas veces a la escuela.

“Yo no le platicaba a nadie (que no sabía leer). Nomás una vez vine, presenté un examen y no lo pude hacer, y me puse a llorar y luego en mi cabeza dije ‘sí lo voy a hacer’. Y luego ya me compraron un celular y yo leía los mensajes, iba como me dijo la maestra Coco, que nomás pegara las palabras y así ya voy aprendiendo, pero aún me falta tantito poder escribir”, contó.