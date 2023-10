Arrasa incendio con camioneta y la deja en pérdida total; bomberos de Saltillo desconocen causas

Una camioneta quedó reducida a cenizas en la mañana de este lunes en las calles de la colonia La Palma, debido a un incendio cuya procedencia es desconocida, que consumió completamente el vehículo, dejándolo inservible.

Alrededor de las 05:40 horas, se recibió un reporte de emergencia al número 911, informando de un automóvil en llamas en la intersección de Belisario Domínguez y Emiliano Zapata en la mencionada colonia.

En cuestión de minutos, el personal del cuerpo de bomberos llegó al lugar con su equipo de extinción de incendios y comenzó a realizar las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otro vehículo estacionado cerca.

TE PUEDE INTERESAR: Muere calcinado el joven cantante ‘Gochita’, en accidente en Sacramento, Coahuila

En el lugar se entrevistaron con el propietario de la camioneta Ford, un modelo estimado del año 1980, que se encontraba estacionada y abandonada en un terreno. El propietario, identificado como Cecilio Torres, la tenía guardada allí.

Aunque el propietario no sabe cómo se originó el incendio, no descarta la posibilidad de que pudiera haber sido intencionado. Desafortunadamente, no cuenta con pruebas al respecto y solo le queda lidiar con los daños y el cascarón de su vehículo, que se encuentra en pérdida total.