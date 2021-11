Asesino de San Juanita en Castaños sigue prófugo; ven lenta a Fiscalía

CASTAÑOS, COAH.- A casi un mes de que San Juanita Prado murió después de haber recibido un disparo en la espalda por su esposo, José de Jesús “N”, este no ha sido localizado por elementos de la Fiscalía General del Estado, aun y cuando sus familiares aseguran les han informado se encuentra escondido en un rancho de la zona rural del municipio de Castaños, Coahuila.

César García, abogado que tomó el caso, informó que la familia de la joven que murió en la flor de la edad, está inconforme por el avance de la supuesta investigación, toda vez que no han regresado al Ejido Palo Blanco, sitio donde ocurrieron los hechos.

“Aquí sí van a manejar que no se pueden revelar los datos que tienen para no entorpecer la investigación, pero lo que sí sabemos hasta el día de hoy es que no se ha capturado a esa persona, incluso nuestras autoridades no se han pronunciado al respecto, sobre si ya se cuenta con esa orden de aprehensión”, señaló.

Reiteró que no se debe dejar de lado lo que los familiares indican respecto al señalado por el homicidio, en tanto deben de dar celeridad al caso para que no quede impune

“Se presume que se encuentra en la región; al parecer en el rancho Las Isabeles”.

VIOLENTA MUERTE

El pasado 12 de octubre, cuando se encontraban en medio de una discusión, San Juanita Prado fue herida por un impacto de bala, de un arma manipulada presuntamente por su esposo Jose de Jesús “N”, los hechos se registraron en el ejido Palo Blanco donde habitaba el matrimonio junto a sus dos hijos de 4 y 7 años de edad.

HERIDAS MORTALES

La joven de 24 años de edad fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde luchó por su vida por algunos días.

La bala le dañó un riñón que le fue extirpado, el diafragma y un pulmón, por lo que sufrió hemorragias abdominales que le llevaron a una muerte cerebral; después de algunas horas su organismo dejó de funcionar totalmente.