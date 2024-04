Suman 14 denuncias electorales en Coahuila; cuatro son de candidatos

A cinco semanas de que concluyan las campañas en Coahuila, ya suman 14 denuncias electorales, de ellas cuatro fueron presentadas por candidatos.

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila, Alejandro González Estrada, indicó que los candidatos que han denunciado son de Saltillo, Ramos Arizpe, San Pedro y Castaños.

TE PUEDE INTERESAR: Candidata del Partido Verde en Saltillo solo ha aparecido en público una vez tras debate

“Esas son directamente denuncias de candidatos que sostienen que han tenido alguna intimidación”, indicó el Fiscal Electoral.

Explicó que “de cada una de estas denuncias, en particular de candidaturas, hay un protocolo que se sigue ante el Instituto Nacional Electoral en caso de ser diputados federales o ante el Instituto Electoral local en caso de ser un candidato local. De ahí se activan diversos protocolos”.

Por su parte, la labor de la Fiscalía Especializada para la Atención de Derechos Electorales es valorar cada denuncia para definir qué tipo de medidas son las que se dedican para tratar de resguardar la integridad.

Cabe mencionar que el pasado jueves, el proceso electoral en Ramos Arizpe acaparó la atención por la denuncia pública que realizó Alejandro Martínez, esposo de la candidata del Partido Verde, Areli Flores, quien asegura haber sido intimidado por el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Covarrubias. Dichas acusaciones fueron negadas por el candidato de Morena, generando una serie de denuncias entre los dos políticos.

USO DE RECURSOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El fiscal Alejandro González indicó que el resto de las denuncias tienen que ver con la utilización de recursos públicos, utilización de programas sociales, violencia de género o uso ilegal de la credencial de elector.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro candidatos han pedido seguridad en Coahuila; dos son de Ramos Arizpe

“Por violencia política de género para candidatas o funcionarias se encuentran aquellas que sufren algún tipo de violación en sus trabajos y se les impide desarrollar plenamente sus facultades, o las candidatas a las que en el ejercicio de su campaña no se les permite hacer campaña bien o se les pide que renuncien”, expuso el fiscal.

Cabe mencionar que las denuncias están en curso, por lo que aquellas que no fueron realizadas de manera pública, no se darán mayores detalles para no entorpecer el proceso legal.