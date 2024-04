Nickelodeon se encuentra bajo la lupa después de las declaraciones que Drake Bell hizo en el documental ‘Quiet On The Set: The Dark side of kids’ TV’, y en las que reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, uno de los trabajadores de la empresa, cuando solo tenía 15 años.

En la serie, el protagonista de ‘Drake & Josh’ relató como Peck lo manipuló, aisló y posteriormente agredió en varias ocasiones; situación que marcó para siempre su vida, pues él mismo ha revelado que todavía asiste a terapia para poder enfrentar lo que sucedió hace más de 20 años.

En 2013 y gracias al testimonio anónimo de Bell, Brian Peck fue detenido y sentenciado a 16 meses de prisión, además de que fue registrado como agresor sexual; sin embargo, él no fue el único trabajador de la cadena que enfrentó cargos de abuso infantil, ya que de acuerdo con informe publicado por el Daily Mail, trabajaron con cinco agresores infantiles.