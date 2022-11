Desde el Congreso del Estado de Coahuila, el PRI y PAN preparan el andamiaje jurídico para sentar las bases de un gobierno estatal de coalición en el próximo sexenio.

Por mayoría, 19 votos a favor y cinco en contra, aprobaron reformas a la Constitución del Estado, junto con la UDC, en tanto que Morena votó en contra, lo mismo que Rodolfo Walss Aurioles, diputado independiente.

El Artículo 82 establece que “en caso de que el Gobernador del Estado resulte electo por una coalición electoral, podrá considerar que las designaciones a que se refiere el párrafo anterior se realicen de forma plural, de conformidad con las bases establecidas en el convenio de coalición previsto en la fracción XXX de este artículo, cuando se opte por dicha forma de gobierno”.

Las designaciones corresponden a secretarías, subsecretarías, direcciones y. oficialías del Registro Civil.

Se precisa que en cualquier momento el gobernador podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos nacionales y estatales que cuenten con registro como institutos políticos, aunque no tengan representación en el Congreso del Estado.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio respectivo, el cual se deberá enviar al Congreso del Estado para su conocimiento. De último momento, se eliminaron las palabras “y aprobación” a propuesta del PAN, con el voto en contra de Morena y Walss Aurioles.

El convenio establecerá las bases y los acuerdos generales celebrados entre las fuerzas políticas coaligadas, así como las causas de disolución del mismo.

La iniciativa la presentaron Mayra Valdés Gonzáles y Natalia Virgil Orona, diputadas del PAN. Se argumentó que este sistema de gobierno fortalece la democracia y su razón de ser se fundamenta en la necesidad de construir mayorías para alcanzar la gobernabilidad democrática, lo que además de ampliar los márgenes de consenso, otorga elementos para mantener un equilibrio entre el ejercicio del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

De esta manera, se impulsará un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas coaligadas, y una agenda legislativa que dará soporte al programa de gobierno, con un gabinete multipartidista.

“El gobierno de coalición implica que la persona titular del Poder Ejecutivo tenga la facultad de repartir carteras o cargos de gobierno a personas integrantes de los partidos de oposición... las coaliciones políticas permiten crear un gobierno plural, compartido y consensual”, dijeron.

Se incorporó un tercer párrafo transitorio que establece 90 días para que el Congreso del Estado diseñe y apruebe la ley reglamentaria para los gobiernos de coalición, a propuesta del PRI.

Ricardo López Campos, del PRI, sostuvo que la reforma es un paso más en la construcción de la democracia, pues las instituciones jurídicas se deben adecuar a la nueva realidad de la evolución del estado.

En materia electoral ya legislamos y se pueden construir las candidaturas en alianza, de coaligarse; ahora se trata de legislar para que en el ejercicio del Poder Ejecutivo se pueda dar la coalición plasmándola en la Constitución de Coahuila, explicó.

“Independientemente del calor político, siendo objetivos, se puede decir que es un paso más hacia la vida democrática”, dijo López.

Walss Aurioles, diputado independiente, votó en contra porque, aseguró, no se da certidumbre a un gobierno de coalición, en tanto que los partidos coaligados quedan a merced de la voluntad del gobernador en turno, quien puede dar por terminada la coalición en cualquier momento, y no se le obliga a nada.

Reprobó que los 38 municipios no hayan sido considerados para integrar gobiernos de coalición, señaló que la propuesta fue elaborada al vapor con base en la “calentura electoral” y sostuvo que no sirve para los propósitos que se persiguen, pues no hay obligaciones para el Poder Ejecutivo en cuanto a darle cumplimiento o cancelarlo en todo momento.

También consideró que los nombramientos de funcionarios quedan a facultad del Poder Ejecutivo al señalar que “podrá considerar que las designaciones se realicen de forma plural, de conformidad con las bases establecidas en el convenio de coalición”, cuando debería ser obligatorio formar un gabinete plural. Por mayoría se rechazó la propuesta.

Propuso añadir que para formar parte del gobierno de coalición, un partido debe mantener el registro como instituto político. Ricardo López Campos, del PRI, respaldó la propuesta para que en el gobierno de coalición puedan participar partidos nacionales y estatales, aunque no tengan representación en el Congreso del Estado, siempre y cuando tengan el registro vigente, lo que se aprobó por unanimidad.