Ciudadana de Saltillo busca a su perrito; asegura que ‘es gay y su novio lo espera en casa’

Una joven de Saltillo, solicitó la ayuda de VANGUARDIA para difundir el extravío de su mascota, con el objetivo de darle difusión a su caso, pues tiene días que no lo ven cerca de su casa.

Los dueños dijeron que su perrito se extravió en el cruce de las calles Primo de Verdad e Hidalgo, calles que se encuentran dentro de la colonia Bellavista; expresando que pese a buscarlo en los alrededores, no lo encuentran.

Natalia, la dueña del canino, hizo uso de sus redes con el objetivo de darle la mayor difusión a la imagen de su perrito, brindando una descripción del mismo y el por qué “no te conviene quedártelo”.

“Por favor, si tú lo tienes te doy tu recompensa, la neta no te conviene quedártelo, no es french puro, aúlla y ladra bien feo, su novio lo está esperando en casa porque es gay (no le gustan las perritas para nada), se hace pipí adentro de la casa y es bien mamón con todos. Si alguien lo vio o lo atropelló, por favor díganme, solo quiero que regrese a casa, es mi mejor amigo”, expresó la dueña por medio de su publicación.