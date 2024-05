Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists.

La empresa Newmark Knight Frank , una inmobiliaria con sede en New York, hoy llamada simplemente Newmark , recomendó a Nacional Financiera desde el 2020, no mudar sus oficinas a Torreón, Coahuila, como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anunció un plan de descentralización de oficinas federales.

El 26 de febrero de 2020, el Consejo Directivo de NAFIN tomó conocimiento del informe de Newmark Knight Frank sobre la evaluación de relocalización de Nacional Financiera a Torreón, estudio que se le asignó a la empresa desde el 25 de enero de 2019, prácticamente dos meses después de haber tomado posesión el presidente López Obrador.

Públicamente, ni el presidente ni NAFIN dieron a conocer que desde el primer año se había decidido que las oficinas no se relocalizarían en Coahuila, pues las conclusiones de Newark Knight Frank referían que Torreón carece de capital humano para la operación, la inexistencia de clientes y entidades reguladoras en la ciudad, la falta de inventario de oficinas, además de que construir nuevas, tomaría hasta cuatro años; la baja oferta de recursos humanos con perfil necesario, entre otras características adjudicadas a la ciudad.

Además, se concluyó que una mudanza a Torreón provocaría pérdida de competitividad y productividad, desgaste “excesivo” de personal, desvinculación de áreas, incremento en costo de nómina, falta de proveedores con nivel de especialización que se demandan, entre otros rubros.

El presidente López Obrador ha reconocido que la descentralización es un tema pendiente y el 11 de enero de este año dijo que la pandemia afectó “bastante”. Además, mencionó que se tienen que crear las condiciones “porque muchos trabajadores necesitan tener facilidades para sus viviendas, las escuelas de sus hijos; o sea, es un proceso que se tiene que ir logrando”.

Aunque habló en términos generales y destacó avances de descentralización en Energía, Conagua o Cultura, no dijo que en caso de NAFIN la empresa Newark Knight Frank recomendó no sacar a Nacional Financiera de la Ciudad de México.

En su conclusión, Newark Knight Frank estableció que no hay condiciones para una migración y que pensar en migrar al 100% es “imposible”, además de que afectaría significativamente la operación y la competitividad, independiente de los múltiples compromisos con entidades reguladoras y participación en comités fundamentales con otras entidades y el sector financiero nacional e internacional.

“Nunca le creímos al presidente que iba a hacer eso. No movió nada. Fueron anuncios que no tenían capacidad de realizarse porque no tenían fundamento”, comenta Francisco Antonio Serrano Camarena, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Para representantes de organismos empresariales se trató simplemente de una promesa incumplida más del presidente.

“Es fácil decirlo, pero al momento de hacerlo tuvieron complicaciones”, dice Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna. “Una promesa incumplida más”, añade Donato Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Torreón.

Sin embargo, Nacional Financiera no sólo no llegó a Torreón, sino que redujo su personal en Coahuila, su presupuesto en las oficinas locales y los créditos otorgados a empresas en la entidad, según respuestas a solicitudes de información.

Para el economista Serrano Camarena, NAFIN se “achicó” en términos de tamaño, apoyos, volumen de operaciones y dinero que manejaba, por lo que la parte de administrar y proveer financiamiento se lo dejó a la banca privada.

“Dejó a las empresas muy abandonadas”, señala el economista.