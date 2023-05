Coahuila: juguetes eróticos generan bienestar físico y emocional, asegura Sexóloga

“Se debe indagar si atrás de los problemas de pareja se encuentra solo el aspecto sexual o es un problema relacional , cómo están los vínculos, la comunicación, la confianza , cómo son los pactos o los acuerdos que la pareja tomó. Por ejemplo, si está todo bien en su relación y tienen problemas en el aspecto sexual, pueden adquirir un juguete, pero por sí mismo no va a hacer que los problemas sexuales se resuelvan.

Francisca Palacios Vázquez , psicóloga y Máster en Sexología por la Universidad de Sevilla , señaló que cuando las parejas compran estos productos juntos fortalecen la relación, se vinculan más al actuar en complicidad, sin embargo, no es garantía de salvar una relación.

En el primer rubro, cuando hay un problema de vaginismo y se tiene miedo a la penetración se utiliza algún tipo de producto para ayudar enfrentar el miedo y disminuir la ansiedad, y así lograr el contacto sexual con la pareja; además, las bolas chinas ayudan a fortalecer la musculatura del suelo pélvico para mejor disfrute de la sexualidad.

Con los artículos la persona aprende a conocer su propio cuerpo, sus respuestas físicas, los estímulos e intensidad que necesitan; ayudan en lo emocional, refuerzan la autoestima, la seguridad y la confianza.

Como pareja, mejoran el autodescubrimiento sobre qué y cómo le gusta; sirve para conocer lo que les lleva al placer y conocen mejor su respuesta sexual; además, pueden ampliar el repertorio erótico y aumenta la capacidad para llegar al orgasmo y favorecen la complicidad, pues hay juguetes que se pueden manipular a distancia por medio de aplicaciones del celular, lo que favorece la intimidad y la conexión.

“La juguetería mejora los encuentros sexuales porque permite a ambos trabajar el placer, ayudan a reducir el estrés; si una persona llegó cansada del trabajo y no le apetece o el estrés no le permite tener una respuesta sexual satisfactoria, puede auxiliarse de los juguetes para tener un encuentro sexual con la pareja y así tener gratificación sexual, aunque eso no implique que exista erección o el orgasmo.

“El solo hecho de compartir en pareja y de tener esa intimidad y esa conexión genera bienestar. Que haya estudios que comprueben que generen una adicción, hasta el momento no existen, al contrario, existen más beneficios que desventajas”, concluyó la sexóloga.