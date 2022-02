Coahuila: multa ASEC a alcaldes por casi un millón de pesos entre 2020 y 2021

Entre 2020 y 2021 la Auditoría Superior del Estado (ASEC) aplicó casi un millón de pesos en multas, principalmente por la falta de presentación en tiempo y forma de los Avances de Gestión Financiera y Cuentas Públicas, así como porque los sujetos obligados, la mayoría alcaldes, hicieron caso omiso a los requerimientos de información complementaria.

En el 2021 sólo viene registrada la multa al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en contra de su titular, el doctor Francisco Javier García Elizondo, quien pagó los 26 mil 886 pesos, cifra que viene estipulada en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.

Sin embargo, los municipios de Jiménez, Hidalgo y Juárez, que son de poca población y también presupuesto, acapararon la mayoría de las multas, las cuales fueron directamente para los alcaldes en funciones hasta el año pasado.

En el caso de Jiménez, la Auditoría aplicó 14 multas al alcalde Raúl Pecina Villarreal, cada una por un monto de 26 mil 886 pesos, lo que da un total de 376 mil 404 pesos; el edil terminó su gestión y hasta el día del reporte a finales del mes de enero, no había pagado un solo peso.

NO LAS PAGAN

De igual manera tampoco ha pagado las multas la alcaldesa de Hidalgo, Delia Pimentel Gómez, quien recibió 11 multas por no responder a requerimientos de información adicional sobre las cuentas por parte de la ASEC y sumó una cuenta de 295 mil 746 pesos.

La alcaldesa de Juárez, María del Carmen Durón Olivares, terminó su gestión con tres multas de 26 mil 886 pesos, es decir, 80 mil 658 pesos, que no ha liquidado.

En el caso de las multas no pagadas el cobro lo hace la Secretaría de Finanzas a través de un Procedimiento Administrativo de Ejecución, sin embargo, de esto no brinda información la ASEC sobre a cuántos ex alcaldes se les ha llegado a cobrar por medios legales.

De las multas aplicadas en el 2020 la única que pagó fue la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada Torres, quien hizo los depósitos de 53 mil 772 y 26 mil 886, es decir, 80 mil 658 pesos de multas, por reincidencia y por no responder a los requerimientos de la ASEC.