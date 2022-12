“Tengo un sueño: ser gobernador de Coahuila, no es una obsesión, pero sí es un sueño que algún día voy a cumplir, no sé si sea en el 2023, en el 2029, tal vez no sea nunca, porque al final dependes de otras personas para lograrlo”, expresó Jericó Abramo Masso, diputado federal, al informar que se registrará en la encuesta interna del PRI para buscar la candidatura al Gobierno del Estado.

Sin embargo, de no ocupar el primer lugar en los resultados, apoyará a quien resulte ganadora o ganador para competir en la elección del próximo año.

En su trayectoria en el servicio público está una carrera de honestidad, de transparencia, de buen ejercicio del servicio pública y con congruencia entre el actuar y el hacer, con un amor ferviente por la familia, por Coahuila y por vivir en un estado de paz, integridad, respeto.

Añadió que lo buscaron otras fuerzas políticas, a todas les agradeció la invitación, pero su formación está en el nuevo PRI, no en el PRI de los 70’s, que hoy lo encarna Morena, con su poder absolutista.

“En el PRI vamos a ir en una alianza PRI-PAN-PRD, es lo que se vislumbra a mediano plazo, ya en diciembre-enero tendremos que tener claro quién será la candidata o candidato del PRI o de la alianza a la gubernatura de Coahuila, dijo.

Abramo calificó a la encuesta interna como un método que busca evitar la división interna.

“Si Jericó queda en primer lugar, sumaré a todos los aspirantes a hacer un proyecto de Estado, con un gobierno de coalición, donde tiene que estar incluido el PAN, el PRD, los ciudadanos y el PRI. Si Jericó no es el primer lugar, y el primero es Manolo Jiménez, Chema Fraustro o Román Alberto Cepeda, yo lo voy a apoyar y no me registraré si no encabezó la encuesta”, aseveró.