Congreso respetará la decisión de la corte; fijan postura legisladores

Declarar que castigo a mujer que aborte es inconstitucional; decisión que cámara no cuestionará

El Congreso del Estado acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que declara inconstitucional la penalización del aborto, y se procederá a trazar las rutas para modificar el marco legal, informó el diputado, Eduardo Olmos.

“Seremos respetuosos de la decisión de la Corte, sabemos que es inapelable, existen una serie de rutas y de alternativas jurídicas en el estado para cumplir con la resolución de la Corte”, comentó el también presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso.

Por su parte, la diputada Lizbeth Ogazon señaló que por todos los argumentos expuestos por los ministros, era necesario declarar inconstitucional la penalización del aborto y una vez aprobado: “habrá que ver qué alance tiene la resolución”.

“Una opción es que se derogue, que los artículos queden sin efecto, es decir que se armonice con lo que ellos están dictaminando, y otra es que se legisle sobre la materia”, consideró la diputada de Morena.

POSICIONES ENCONTRADAS

Por su parte la diputada Mayra Lucila Valdés González consideró que se trata de la aprobación de la muerte de un ser vivo, por lo que seguirán luchando por legislar a favor de la vida.

“Creemos en la vida de los bebés, de los no nacidos, ante esto el PAN va a respetar el derecho a la vida. Se pueden ofrecer programas de planificación para no caer en embarazos no deseados.

“Hay muchos métodos para evitar un embarazo, en muchos centros de salud te regalan estos tratamientos, tanto para mujeres como para hombres”, comentó la panista.

Para no llegar a estos extremos, se requiere de una lucha y estaremos legislando a favor de esto, pues uno no puede decidir sobre la vida de un tercero, de un indefenso.

“No es posible que haya asociaciones que cuidan la protección de los animales, pero no de los bebés, pues incluso en caso de violación, puede ser dado en adopción”, agregó la legisladora albiceleste.