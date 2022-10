SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, presidió la conmemoración del LXXXVI Aniversario del Reparto Agrario

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por las familias del campo”, señaló Jiménez Salinas.

“Trabajando en equipo es como podemos seguir avanzando para ayudar a nuestras hermanas y hermanos del campo, que es una de nuestras mayores riquezas”.

Afirmó que siguiendo el legado del General Lázaro Cárdenas del Río, en Coahuila, se ha trabajado por hacer justicia social al más vulnerable y por ello, nuestro Estado es seguro y de los mejores en el País, para vivir.

“El objetivo no ha cambiado, seguimos trayendo el desarrollo social a los ejidos y por eso somos líderes en la producción nacional de leche, melón, sorgo forrajero, nuez, algodón; además de nuestro gran desarrollo ganadero”, agregó.

En esta conmemoración, David Ruíz Mejía, alcalde de San Pedro de las Colonias, recordó que este municipio ha sido cuna de grandes acontecimientos de la historia nacional como el que el ejido “20 de Noviembre” haya sido de las primeras comunidades donde se dio cumplimiento al decreto por el que fue posible la entrega de tierras a los trabajadores del campo mexicano.

“El Gobierno Federal actual es indiferente al campo de esta región y no ha sido justo con el campo de Coahuila. Para nuestra fortuna, el campo no se detiene está y seguirá estando fuerte porque el gobernador no ha bajado la guardia”, dijo.

Además, Leticia Becerra Maldonado, presidenta nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), destacó la labor que realiza la autoridad estatal en el campo y en sus trabajadores, ya que la producción y los apoyos sociales, lo reflejan.

