Ramos Arizpe: responde Gerardo Covarrubias a acusaciones por amenazas: ‘sí hablé con Álex Martínez, pero no de política’

El candidato a alcalde de Ramos Arizpe por los partidos Morena y PT, Gerardo Covarrubias, reconoció que sí habló con Alejandro Martínez pero no de política ni amenazó a su esposa, la candidata al mismo cargo por el Partido Verde, Areli Flores.

Este sábado 20 de abril el aspirante convocó a una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el dirigente de Morena en Coahuila Diego del Bosque y el diputado local por el mismo partido Alberto Hurtado.

Covarrubias negó haber visto o mantenido conversaciones con Areli Flores desde hace un año y medio, aunque no negó los dichos de Martínez respecto al cobro que terceros hicieron en su campaña.

El pasado viernes 19 de abril, desde las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila en Ramos Arizpe, Alejandro Martínez aseguró que Covarrubias le amenazó durante 28 minutos en un restaurante de Saltillo dando a entender que “inversionistas” de la campaña del morenista buscarían cobrar su dinero.

Narró que ante su negativa de declinar la candidatura de su esposa por el morenista, las amenazas subieron de tono. “Me dice ‘entonces esos inversionistas ya no los voy a contener’. Esa fue su palabra. ‘No los voy a parar, no los voy a detener y ellos van a llegar a hacer lo que tengan que hacer para recuperar su dinero y ellos no van a llegar a platicar contigo’”, dijo Martínez el viernes pasado.

Al respecto de esas declaraciones, Covarrubias mencionó: “Después se van a enterar cuál es el tema. Realmente es un tema muy aparte de la política, mucho muy aparte de la política. Ya cuando tengamos el tema, los abogados van a ver todo este asunto, lo que ustedes dicen, las pruebas que vayan a presentar. No tengo ya nada que decir en relación a eso”.