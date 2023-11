Continúa la búsqueda de joven desaparecido desde el pasado sábado, en Saltillo

“Que aparezca, de cualquier manera, pero quiero que aparezca; saber dónde está” fueron las palabras de la madre de Jesús Emanuel Andrade Soto, el joven de 22 años que se encuentra desaparecido desde el 28 de octubre. Ese día salió de su domicilio para trabajar y fue visto por última vez en la colonia La Minita, en el oeste de la ciudad.

Desde ese día, los familiares de Jesús Emanuel han realizado publicaciones en las redes sociales en un intento por conocer su paradero, pero lamentablemente no han obtenido respuestas. Además, algunas personas han hecho comentarios despectivos e incluso burlas con respecto a su desaparición.

Según lo informado por sus familiares, el sábado pasado, Jesús salió de su domicilio para ir a trabajar en una obra en construcción en la colonia La Minita, ya que se dedica a la albañilería. Sin embargo, no se presentó en su trabajo, y se desconoce con quién podría haberse ido o si tenía planes de ir a otro lugar.

A pesar de que la familia no sabía nada de su paradero, no habían presentado una denuncia de manera formal, limitándose a realizar reportes en las redes sociales. Esto generó que muchas personas compartieran la publicación, pero lamentablemente, no todas tenían la intención de ayudar, y algunas se burlaron e incluso realizaron llamadas de broma a los familiares.

Ante esta situación, finalmente se presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Se ha emitido una ficha de búsqueda que se está difundiendo en las redes sociales y otras plataformas de búsqueda para aumentar la difusión y obtener información que ayude a dar con su paradero. Por lo tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ser útil en la búsqueda de Jesús Emanuel.