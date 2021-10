La Diócesis de Saltillo puso a disposición de la feligresía la dirección de correo electrónico entornoseguro@diocesisdesaltillo.org.mx para que denuncie posibles casos de acoso o pederastia, principalmente de parte de sacerdotes.

El obispo Hilario González García señaló que la medida no es porque se hayan dado más casos de este tipo o por alguna inquietud de la comunidad, sino que es un mandato del Papa Francisco.

“Entorno Seguro es un comité diocesano de protección a menores y adultos vulnerables que el Papa ha pedido a todas las diócesis del mundo...aquí se llama así: Entorno Seguro”, dijo.

Precisó que ese es un mandato papal que data de hace dos o tres años, por eso la obligatoriedad de tener un departamento, comisión o comité de protección a dichos grupos.

Abundó que se trata de un equipo sacerdotes conocedores del Derecho Canónico, abogados y psicológos que atenderán las denuncias y valorarán el grado de afectación para darle seguimiento conforme a protocolos.

Aseguró que hasta el momento no se han presentado denuncias sobre casos de pederastia, pero que sí les han comunicado “algún descontento, como el padre me cerró la puerta, el padre no ha abierto el templo...”.

“Es importante que se comuniquen ahí -al correo electrónico- para valorar qué tipo de situación es, y si amerita el protocolo de protección a menores, poderlo llevar a cabo”, señaló González García.

“Todos los casos (denuncias por pederastia) que se dieron en años anteriores ya se resolvieron, ya se dieron seguimiento conforme a la ley y ya...”, añadió el Obispo sin abundar en los mismos.