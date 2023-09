Cuestión personal entre AMLO y Ancira tiene trabado rescate de AHMSA: Gobernador de Coahuila

Dijo Riquelme Solís que se deberían acelerar las negociaciones y los procesos para que pudiera AHMSA reactivar sus actividades, y no se sigan perdiendo los activos que le quedan.

“Entendemos todo lo que pueda traer el señor con Alonso Ancira, Alonso Ancira también se sabe defender muy bien, entonces el problema es que no midieron la cantidad de empleos y de gente que dependía de AHMSA”, comentó.

Luego de que un obrero de la Planta Siderúrgica Número 2 de AHMSA muriera por un derrame cerebral que le originó en mayor parte la presión de no recibir sus salarios y prestaciones desde hace casi seis meses, el mandatario aseguró que el Gobierno Federal inició el pleito contra esta empresa y con quien era su propietario, Alonso Ancira y es el culpable de lo que está sucediendo en la Región Centro.

Señaló que el Gobierno de Coahuila ha estado cerca de este proceso, pero no se puede hacer mucho para reactivar las operaciones de esta industria acerera, solo se puede ayudar a los obreros con programas alimentarios.

“La economía de la región es mucho más que eso, son más de 50 mil empleos que a su alrededor tenía la empresa y espero y sigo apostándole a que se puedan reactivar sus actividades, y el Gobierno del Estado está en su mejor disposición de apoyar”, comentó.

CON MILLONARIOS ADEUDOS

Sostuvo que la acerera debe al menos 150 millones de pesos al estado por pagos pendientes a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, aunado a ello adeuda pagos fuertes del Impuesto Sobre Nómina, por los que en estos momentos no generarán acciones legales, para no afectar más a la siderúrgica.

“AHMSA tiene adeudos importantes con el Gobierno Estatal, pero no por eso se va a contribuir a que se sigan reduciendo las posibilidades de reactivación de AHMSA”, declaró.

Finalmente reveló que él personalmente ya no hablará con el Presidente de la República respecto al tema, esto le corresponde al gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas.

Argumentó que a diario se escucha a AMLO cómo se expresa de la gente de Monclova, “como si todos los empleos que se están perdiendo giraran en una bronca personal, eso no puede ser, desde el principio no lo acepté y me voy a retirar del cargo entendiendo que está decisión afectó a Coahuila y ahorita tal parece que lo que quiere es que desaparezca AHMSA” concluyó.