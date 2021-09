Deja el IEC a partidos sin prerrogativas de agosto; no deposita dinero

El Instituto Electoral de Coahuila, hasta ayer 5 de septiembre, no había depositado a los partidos políticos el recurso correspondiente al financiamiento para actividades ordinarias permanentes de agosto.

Son alrededor de 10.5 millones de pesos lo que en conjunto se ha dejado de depositar a las cuentas de ocho partidos vigentes en la entidad que tienen derecho a ese financiamiento.

Entre esos partidos se incluyen los cuatro, uno estatal y tres nacionales, que no alcanzaron el mínimo del 3 por ciento de la votación válida emitida el 6 de junio pasado, pero que están aún en proceso de pérdida de registro en el estado -en el caso de los nacionales- o del registro definitivo -en el caso de UDC-, por lo que aún siguen recibiendo sus prerrogativas.

Representantes de fuerzas políticas confirmaron a VANGUARDIA que el instituto hasta ayer no ha depositado el recurso a las cuentas a ninguna de ellas.

En días pasados también se había reportado un atraso de 24 horas en el depósito del recurso destinado al sueldo de los empleados correspondiente a la segunda quincena de agosto, sin embargo, esto quedó subsanado la tarde del 1 de septiembre.

Según el acuerdo IEC/CG/152/2020 en el que el órgano electoral aprobó el financiamiento público para los partidos, estos dejaron de recibir en agosto desde aproximadamente 210 mil 993 pesos, como lo son Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México; hasta 4 millones 630 mil 280 pesos, como es la situación del PRI.

“Hasta hoy no hay nada, pero según me comentó gente del instituto electoral que hay una promesa para el próximo jueves por parte del Gobierno del Estado, pero para el próximo jueves”, recalcó un representante partidista que pidió no ser identificado.

Otro de los representantes dijo que normalmente, las prerrogativas se depositan los días 15 de cada mes, pero que el IEC tiene hasta el último día del mes.