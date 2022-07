El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) calificó como un malentendido la acusación hecha en redes sociales por parte de alumnos sobre un presunto desvío de recursos por concepto de los cursos de verano.

Aclaró la institución educativa que al inicio de la propuesta de los llamados veranos se les explicó a los alumnos que los grupos tendrán un cupo que cumplir o de lo contrario no se abrirían.

De acuerdo con la versión del ITS, fueron cerca de 40 alumnos los que pidieron el reembolso al no abrirse el grupo que estaban buscando, pero ya no se pudo completar el trámite pues el recurso ingresó a las cuentas bancarias del ITS, de donde no ya pueden disponer del dinero.

La institución señaló que cada año cuando se planean los veranos, el acuerdo es directamente entre los maestros y los alumnos, debido a la oferta y demanda que pueda existir, pues deben pagar los honorarios a los docentes, y si no se completa el cupo mínimo no es posible impartirlos.

“Ellos (los alumnos) le solicitan al docente que se abra un grupo de verano y si acceden, los alumnos deben pagar su inscripción a las materias de verano, pero al hacerlo ellos saben que no se puede regresar ese dinero porque no se paga en efectivo, si no que se deposita a las cuentas de la institución, de las que no se pueden disponer, por ello es que se abona a su cuota de inscripción, pues el dinero se queda etiquetado con el nombre de cada estudiante”.

“La molestia se generó porque 190 muchachos no pudieron inscribirse, ya que no lograron llenar los grupos, que eran de 15 muchachos y solo tenían 8”, concluyó la institución.