‘Detona el alcohol peleas familiares’, dice la UNIF Coahuila

Las llamadas de auxilio en la Unidad de Integración Familiar —UNIF— aumentan hasta un 20 por ciento cada fin de año, siendo el consumo de alcohol una de las principales causas.

“Son llamados de auxilio donde un familiar, puede ser el hermano o tío, está violento; no siempre es una relación de pareja, sino familiar. Situaciones donde llegan ebrios y se ponen a discutir”, comentó la titular de la Unidad, Patricia Moreno Domínguez.

Señaló que las llamadas van de mil en promedio a mil 200 este diciembre, por lo que recomiendan un nulo o medido consumo de bebidas embriagantes, pues han identificado como un detonante en las peleas familiares.

“Es un detonante para la violencia pues hay discusiones en las que se reclama que se compra alcohol en lugar de despensa o regalos, esa es una de las más recurrentes, inicia una pelea verbal y luego física”, comentó la titular.

Agregó que cada mes se tiene alrededor de entre 900 y mil llamadas, es decir, cerca de 11 mil en lo que va de este 2022, una cifra que aumenta el 20 por ciento en época decembrina.

“Disminuir el uso y consumo de alcohol; no hay otra forma, más que consumir de una forma medida en casa y en las fiestas familiares para no tener problemas o discusiones”, exhortó Moreno.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), mantiene su atención a casos de violencia familiar durante las 24 horas del día.

Moreno Domínguez mencionó que es importante identificar los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar para actuar a tiempo, como por ejemplo la física, cuando se hace uso de la fuerza física o de algún objeto o arma.

Comentó que la violencia psicológica es cuando se presenta un daño a la estabilidad emocional y salud mental; la económica al ejercer control sobre los ingresos del hogar; la sexual que implica actos forzados de índole sexual; y la patrimonial al tener control sobre las pertenencias.

“Muchas veces las mujeres no pueden identificar la violencia psicológica, pero es importante decir que se ejerce cuando te dicen cosas como: eres una inútil, ya no me sirves, estás vieja, estás gorda, si te sales me voy a matar; cuando la pareja se hace pasar enfermo o hace cosas que te manipulan para permanecer con el agresor”, dijo.

La UNIF, al presentarse un hecho de violencia familiar, acude a atender el llamado de auxilio y procede a detener el episodio de violencia salvaguardando la integridad de la víctima, así como a los testigos del episodio de violencia, realiza la detención del generador de violencia y lo remite ante la autoridad competente, ya sea el juez calificador o el ministerio público.

“Se brinda asesoría legal para realizar los procedimientos ante instancias correspondientes, así como asesoría psicológica con contención emocional a las víctimas de violencia familiar”, comentó.