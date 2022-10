$!Don Pitoco y sus Muñecos Bailarines engalanan la Plaza Acuña de Saltillo

El Pachuco de Oro es uno de sus artistas favoritos, no por nada disfruta de sus películas siempre que puede. Le causa gracia e intenta imitar sus gestos, sus movimientos, sus pases de baile y aprender sus canciones para enriquecer su espectáculo donde, por supuesto, no puede faltar el títere del inolvidable Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo .

En ocasiones tiene dificultades económicas, hace unos días acumuló una deuda de casi nueve mil pesos en el hotel donde vive, ese que está al costado poniente de la plaza y que le da precio al cobrarle 200 pesos por día. Sacó un préstamo para liquidarlo y no queda más que dar pequeños abonos.

Además, a últimas fechas le duelen las piernas y los brazos, y no tiene dinero para ir al médico.

Pero no se lamenta, no pierde el ánimo, así solo desayune una taza de atole con un tamal y coma cuatro tacos de suadero o un pan francés con aguacate, acompañados con un refresco. Así, todos los días monta su show a partir de las 14:00 horas para alegrar a las familias. “Si no salgo a trabajar, no como”, dice sin reclamo alguno.

Su vida de titiritero le deja la satisfacción de hacer sonreír a los niños. Recuerda que en plena pandemia una joven, al parecer estudiante, en ocasiones detenía su andar unos momentos para ver su espectáculo y dejar alguna moneda. Un día le llevó un lonche envuelto en una bolsa de papel. Se sentó a comer y entonces leyó un escrito a mano sobre el papel “Usted infunde amor en los corazones”. Esa bolsa aún la guarda con cariño porque lo motiva a trabajar día con día.