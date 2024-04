‘Xóchitl les dio (a Claudia y a Máynez) hasta por debajo de las orejitas’, dice diputado por Coahuila

Después del debate entre los candidatos presidenciales del pasado lunes, el diputado federal por Coahuila, Rubén Morira Valdés, expresó su satisfacción con la participación de la candidata del PRI-PRD-PAN, Xóchitl Gálvez. Opinó que “les dio, como dicen en mi tierra, ‘hasta por debajo de las orejitas’ a los otros dos contendientes”.

“Ahora mismo lo que nos interesa es la elección y después del debate, donde vimos una Xóchitl soberbia, inmensa, grandísima, donde les dio, como dicen en mi tierra, ‘hasta por debajo de las orejitas’ a los otros dos contendientes, pues estamos muy contentos, muy, muy contentos por ese triunfo en el debate, que además el PRI está muy contento por su definición de la importancia que tienen los partidos políticos”, indicó el legislador.

Agregó: “Mucha gente me ha dicho la preocupación de que el crimen organizado se apodere de las elecciones, cosa que desgraciadamente está pasando”.

Morira señaló que Morena no condena al crimen y peor aún, ha abandonado su obligación de perseguirlo. “Pareciera que está dando un espacio de no molestarlos para no perder votos, y esto se siente en todas partes”.

“Y Xóchitl va a regresar la paz a este País, eso tengo cierto, y va a combatir al crimen, y en el siguiente debate que ya se están preparando desde ahorita, porque ya me fijé ahí que están trabajando, va a poner punto final a la campaña de Sheinbaum que no quiere combatir al crimen, no lo quiere condenar”.

En relación con las expectativas sobre el desempeño de Xóchitl Gálvez en la contienda, expresó su confianza en que pueda remontar. “Sí, yo creo que sí, claro. Lo de ayer fue claro, tiene más empaque de presidenta Xóchitl que Claudia. Claudia no se puede escapar de su libreto de tratar no confrontar, no se puede escapar de su libreto que le ordenan desde su casa de campaña que está aquí en Palacio Nacional, y dejó muchas preguntas sin contestar, muchísimas preguntas sin contestar y no es clara”, finalizó.