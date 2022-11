Egresa UCS 750 policías estatales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En lo que va de la administración estatal han egresado de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Coahuila (UCS), 750 elementos que se han integrado a las Policías Estatales, en tanto que otros 300 se han integrado a las corporaciones de los municipios de las cinco regiones del estado, informó el director de la universidad, José Luis de la Peña.

El directivo de la UCS destacó que la universidad se encuentra certificada a nivel internacional por la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA), de Estados Unidos y los elementos que egresan están debidamente acreditados por el organismo internacional.

Aseveró que las policías de Coahuila son reconocidas por organismos internacionales como unas de las mejores de México, debido a sus constantes capacitaciones y certificaciones.

“La Universidad hace todo su esfuerzo para que los cadetes salgan lo mejor preparados, disciplinados y con la conciencia de que nos debemos a la ciudadanía, haciendo su trabajo conforme a derecho y a las exigencias que se les piden”, subrayó.

Estimó que en lo que resta de la administración estatal, estarán egresando al menos 250 policías estatales más, independientemente de los que egresen de las academias regionales que estos se integran a los municipios.

Este miércoles egresaron de la Academia Regional ubicada en Piedras Negras los primeros 44 elementos, de los que 22 son mujeres y 22 hombres, mismos que se integrarán a las policías de 10 municipios del norte de Coahuila.