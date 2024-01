El ‘viacrucis’ de usar el parquímetro: a un año, siguen siendo ‘invisibles’ en Saltillo

Señalización no indica dónde puede realizarse el pago, mientras que usuarios reportan que las máquinas tienen una distancia amplia entre una y otra, además de que no hay una vía para consultar su ubicación

La poca cantidad de máquinas y la falta de señalización para ubicar las existentes dificultan el pago del servicio de parquímetros en el Centro Histórico de Saltillo.

El programa Tu Espacio arrancó en diciembre del 2022, aunque fue desde septiembre de ese año cuando se instaló el mobiliario como máquinas y letreros de información.

En un recorrido realizado por VANGUARDIA, se observó que en distintas calles las máquinas para pagar tienen una distancia de más de dos cuadras entre una y otra.

Por ejemplo, en la calle Manuel Doblado -recientemente ingresada al polígono de parquímetros- entre Luis Gutiérrez e Ildefonso Fuentes no hay máquina a pesar de que se señala que es una zona de parquímetros.

Es decir, que si una persona estaciona su automóvil en dicha vialidad, tendría que caminar hasta Moctezuma o bien hasta Antonio Narro para pagar en la máquina más cercana.

No obstante, aunado a lo anterior, tendría que buscar cada máquina, pues la señalización se limita a indicar que se trata de una zona de parquímetros mas no dónde pueden encontrarse las máquinas para hacerlo.

Como otro ejemplo, en la calle Álvaro Obregón entre Victoria y Ramos Arizpe también se indica por medio de señalización que se trata de una zona de parquímetros, aunque la máquina está a mitad de cuadra entre Ramos Arizpe y Cristóbal Colón.

A través del Facebook de VANGUARDIA, usuarios comentaron haber utilizado el servicio y referir problemas similares en otras zonas del Centro.

Alejandra Saucedo, indicó que en la calle Nicolás Bravo, cerca de la primaria Miguel López están los cajones de estacionamiento marcados aunque no hay ninguna máquina cerca.

“La máquina más cercana se ubica cerca de Pérez Treviño, a más de 600 metros. En Rayón hasta Presidente Cárdenas, tampoco hay máquina, la más cercana está en Rayón y Leza pero no funciona”, expresó la ciudadana.

Además de que la señalización no indica dónde se pueden pagar el servicio, el servicio de atención telefónica tampoco brindó información.

VANGUARDIA llamó este miércoles 24 de enero a los dos teléfonos de atención al público que aparecen en los letreros informativos a las 15:30 horas, es decir dentro del horario en el que se cobra el parquímetro. No se obtuvo respuesta en ninguno de los dos teléfonos.

Por su parte, la aplicación Parkum a través de la cual también se puede pagar el servicio, se limita a esa función y tampoco brinda detalles sobre dónde puede pagarse el servicio.

Parkum brinda un servicio de atención al cliente vía WhatsApp a través del cual tampoco se pudo tener contacto a las 16:00 horas de este miércoles.

Durante el recorrido, personal con gorras y chalecos alusivos al programa TuEspacio atendió a VANGUARDIA resolviendo distintas inquietudes, además de que en distintas ocasiones se les ha observado orientando a la población.

Entre dichas inquietudes, reiteraron que el pago puede realizarse a través de la aplicación y en cualquiera de las máquinas, sin importar si es cercana al lugar donde se estacionó el automóvil.

A lo anterior cabe agregar que las máquinas instaladas no dan cambio, ni aceptan billetes ni pago con tarjeta bancaria, lo cual también ha dificultado el pago de los saltillenses.

Asimismo, VANGUARDIA pudo constatar que el ticket que emite la máquina se imprime con un error de dedo pues en vez de la frase “gracias por usar nuestro servicio” se imprime como “gracias por usar neustro servicio”.

USUARIOS MUESTRAN DESCONTENTO Y DESINFORMACIÓN

A través de Facebook, saltillenses mostraron no solo mostraron sus quejas sino dudas respecto a cómo pagar el servicio de parquímetros.

Sofía Mata comentó “no le entiendo, apenas me vengo enterando de la app”, mientras que Eliza Menda comentó “no sé usar esos parquímetros, ¿Cómo es?”, pregunta a la que los propios usuarios recomendaron descargar la aplicación.

A otros usuarios como David Mares les sorprendió que el ticket impreso por la máquina indicara que no es necesario colocarlo en el automóvil.

Cabe recordar que el personal uniformado del programa TuEspacio es el encargado de verificar que cada vehículo estacionado en la zona de parquímetros haya pagado, por lo que, como indica el boleto, no es necesario colocarlo en el vehículo.

En distintos comentarios, se observó que en general el servicio a través de la aplicación es más sencillo para los usuarios, pues se paga a través de tarjeta bancaria y se paga solo lo utilizado.

Es decir que si una persona recarga 50 pesos pero solo utiliza el equivalente a 10, no pierde el resto de los 40 sino que le quedan para una siguiente visita a la zona de parquímetros.

Dicha situación no ocurre a través de las máquinas, pues si un usuario recarga una cantidad pero utiliza menos tiempo del que pagó, ya no puede recuperar ese dinero, pues además la máquina no da cambio.

A lo anterior cabe añadir que aún hay personas que desconocen que se puede pagar a través de la aplicación. Por ejemplo, Zita Durán comentó “¿Cuál es la aplicación para pagar el parquímetro? Por favor que alguien me diga”.

Los letreros informativos indican que además de la aplicación móvil y el efectivo a través de las máquinas, el pago también puede efectuarse en comercios, aunque el municipio de Saltillo no ha anunciado en cuáles puede realizarse.