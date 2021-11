En Coahuila, abusos sexuales se centran en niñas y adolescentes

De acuerdo con la Dirección General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos de la Fiscalía General del Estado, en este 2021 se han recibido 430 denuncias por delitos de índole sexual, hasta agosto.

De ese total, 354 han sido niñas y adolescentes del género femenino y 76 del masculino, todos menores de 18 años.

La drección informó que en los casos de violencia sexual, los servicios que se brindan a las personas abusadas o víctimas de delito son atención y asistencia jurídica, atención psicológica y terapéutica, así como asistencia psicosocial conforme a la Norma Oficial Mexicana 046.

Esta norma establece criterios para la atención y prevención de la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres, de acuerdo con lo que establece, los casos de violación sexual deben ser consideradas como de urgencia médica.

Rosa Ofelia Sisbeles, titular de la Unidad de control de la FGE, señaló la importancia de observar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes para detectar un posible abuso sexual, o bien, prevenir este tipo de delitos.

“En el caso de que no haya un discurso o una expresión de un abuso sexual, puede haber otros indicadores físicos, psicológicos o comportamentales que puedan hablar de un probable abuso;

“En la Región Sureste contamos con una unidad especializada en la investigación de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, misma que se encarga de difundir las probables conductas que pueden señalar el abuso”, explicó.

Por otro lado, dijo que es en coordinación con la Pronnif con quien se ven a detalle las medidas de protección de los niños y niñas que han sido abusados.

“Lo primero es que no estén en convivencia con la persona con los está abusando.

“El protocolo nos marca que lo importante no es sacar al niño o niña del núcleo familiar, si no retirar a los agresores porque si no, el mensaje que se está dando es que los menores tienen la culpa, esto es revictimizar a las víctimas que en realidad no tienen culpa de lo que les está ocurriendo”, puntualizó.

Para la detección de un probable abuso sexual, recomendó a los familiares de menores evitar dejarlos solos con personas que no son sus familiares, ya que en muchos de los casos, son los tutores o padrastros quienes suelen ser los agresores.