En Coahuila está garantizado el regreso a clases: Jaime Bueno

Independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Coahuila está garantizado el inicio del ciclo escolar, incluso con reforzamiento de las materias de las matemáticas y del español, porque no se puede experimentar con la educación de los menores de edad, así lo dijo el diputado federal Jaime Bueno Zertuche (PRI).

El legislador cuestionó la forma como el Gobierno Federal de la 4T diseñó los nuevos contenidos de los libros de texto gratuito.

“No hubo programación didáctica, es un tema que despertó el interés y la preocupación, porque tendría un impacto negativo en la educación y el futuro de las niñas y niños”, apuntó.

“No podemos experimentar con eso, han experimentado con muchas cosas, pruebas las tenemos en la refinería Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto, la construcción del Tren Maya, y la falta de planeación y el experimentar nos lleva a consecuencias graves, no queremos que suceda lo mismo con los libros de texto”, aseveró el legislador.

Lo que es un hecho y es objetivo, es que no se aplicó la Ley de Educación, no hubo secuencia didáctica y académica, no hubo planeación y eso se refleja en libros de texto no óptimos para niñas y niños, aseguró.

“Hay que esperar la resolución de la Suprema Corte y el hecho de que los estudios no se interrumpan, el estado de Coahuila está haciendo las previsiones con libros de texto anteriores, materiales y contenidos que ya se tienen, que se habían autorizado y probado en su momento, con lo cual se pueda iniciar las clases, que no se pueden poner en riesgo”, dijo Bueno Zertuche.

El diputado planteó que los contenidos de los libros de texto gratuito sean elaborados con base en la opinión de expertos, que haya foros de consulta, que haya secuencia didáctica y que los planes y programas de estudio de niñas y niños se diseñen de la mejor manera, adecuándolos a la actualidad, tomando en cuenta a todas las voces, que sean inclusivos, pero que también se privilegie lo académico que es lo más importante.