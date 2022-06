‘En Coahuila no hay Juanitas; se respeta paridad de género’; observa Instituto electoral principio de igualdad

“En Coahuila no hay Juanitas”, aplicaremos la ley que se tenga una vez que se tome la decisión, aseguró Gabriela de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.

Lo anterior ante la decisión pendiente de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la Ley Electoral de Coahuila, y a su vez el hecho de que el Tribunal Constitucional local pidió reponer el proceso legislativo que propone la alternancia de género en los candidatos a la Gubernatura de Coahuila.

“Esperaremos, ya serán los tribunales o legisladores quienes determinen lo conducente y nosotros únicamente la aplicaremos. En el caso del IEC estaremos atentos a lo que se resuelva y en el momento que se tomen las decisiones el consejo analizará la ley vigente para aplicarse”, reiteró la Presidenta del IEC.

Va a depender, por una parte, de la resolución de prerrogativas del INE que saldrá el día de hoy, y las actividades internas de los partidos, pero los supuestos escenarios ya los sabemos, agregó.

Consideró que no es sorpresa, porque se ha venido manejando desde 2018, por lo que el INE ha emitido los criterios para gubernaturas.

Sin embargo, recordó que existe un principio constitucional a nivel federal, “que es el principio de paridad, y desde 2017 hemos aplicado el principio de paridad en las postulaciones y candidaturas, lo cual ha resultado benéfico”, expresó De León Farías.

“Vamos a esperar a que se resuelva y no, no hay juanitas en Coahuila nunca las ha habido, ya que el IEC ha trabajado para garantizar el acceso efectivo a los cargos de elección popular y un ejercicio efectivo de las mujeres”, reiteró.

‘QUEDARÁ SIN EFECTO’

Por su parte, Sergio Díaz Rendón, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila consideró que la acción de inconstitucionalidad promovida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de obligar la postulación de mujeres como candidatas a la Gubernatura de 2023, quedará sin efecto.

“Desde mi perspectiva esa acción de inconstitucionalidad tendría que quedarse sin materia porque ya no hay norma que revisar”, señaló el Presidente del Tribunal Electoral de Coahuila.

Recordó que la Suprema Corte tiene una resolución pendiente, una acción de inconstitucionalidad sobre la reforma, explicó, entiendo que se ha venido turnando para que sea resuelta el 4 de julio y va a ser interesante saber qué harán los 11 ministros, porque formalmente, desde mi perspectiva jurídica, ya no existe nada que analizar, porque fue precisamente lo que se echó abajo, agregó.

Aseguró que en caso de que el Congreso local no legisle nuevamente el tema de paridad de género, será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que determine el escenario para las elecciones del Estado de México y Coahuila.

“Si no hubiera ninguna disposición normativa en los estados que regule paridad es el INE quien termina decidiendo este tema. Si este modelo de paridad de cada Estado no era impugnado, entonces el INE ya no podía tomar una determinación, pero ahorita ante la incertidumbre que hay, el panorama pintaba para que sea el INE quien tome una determinación en los 2 estados que tenemos en juego para 2023”, manifestó.