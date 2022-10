“El día de ayer fuimos 12 padres de familia a interponer denuncia, dos de los más afectados en este caso. Según la Pronnif no había denuncia por parte de la escuela o la SEP, sólo les llegó una notificación de una queja en la escuela contra un maestro, y hasta que nosotros fuimos se nos canalizó al MP y se interpusieron las denuncias” , detalló Jesús, padre de familia de una de las menores afectadas.

El padre de familia detalló que este viernes acudirían otros padres de familia para interponer las denuncias y ratificar ante el Ministerio Público su declaración.

Publicidad

Asimismo, señaló que en el transcurso del jueves alumnos de grados distintos a tercero, y ex alumnos que ahora cursan la preparatoria, revelaron que también fueron víctimas de algún tipo de abuso por el docente señalado.

“Hay niños de cuarto y otros grados, e inclusive hay testimonios de personas que salieron hace tiempo de la escuela y que ahora están en la preparatoria, por eso hoy no trajimos a nuestros hijos hasta que no nos den una respuesta de que va a pasar. Tenemos quejas de otros grados, de graduados, de jovencitas de universidad, muchachas de prepa e incluso contactos míos me dijeron que desde que estaban en esta primaria él ya era así”, señaló el señor Jesús.

No obstante, Jesús quien es ex alumno de este plantel, reveló que el profesor en cuestión tenía conductas violentas de hace poco más de 20 años que llevo clases con él y añadió que este docente había sido removido del plantel tiempo atrás por situaciones de acoso.

Publicidad

Te podría interesar: Pronnif Coahuila ya atiende casos de abuso en primaria en Saltillo