‘Es un juego sucio’; responde César Flores ante acusaciones de ex bombero en Monclova

“Qué incongruencia, yo fui el que denuncié y lo di a conocer y resulta que yo los mandé. Son tan burdos, pero no les va a salir porque para empezar la gente no les cree y conmigo no se la van a quebrar”, fueron palabras textuales de César Flores Sosa, luego de que Jonathan “N”, ex bombero detenido por el caso de violencia animal en Monclova, le señalara como el autor intelectual de la masacre.

Expuso que es imposible que él diera una orden a los bomberos del municipio, toda vez que cuando fue parte de la administración con los exalcaldes Gerardo García y Alfredo Paredes no le asignaron siquiera una secretaria, tampoco oficina y nadie que trabajara en el ayuntamiento podría seguir una orden de su parte.

“Qué descarados, ahora resulta que yo daba órdenes; fíjate lo que te digo, no soy pitoniso ni soy adivino, pero negociaron porque ya van a sacar a esta persona, porque embarra mucha gente, porque no tan solo fue la matanza por 9 años, sino que cobraban facturas de alimento para los de zoológico y con eso los alimentaban, que era algo perverso”, expresó.

Mencionó que él no será un cobarde y dará la cara y si la Fiscalía General del Estado lo cita para una declaración acudirá sin problemas y si tiene una orden de aprehensión, él mismo se entregará.

“Yo no me voy a amparar”, destacó.

A la sociedad les exhortó a que no se dejen engañar, toda vez que sus adversarios “están tratando de asustar a que sigan votando por ellos y así poder continuar en el poder”.

“Fabrican algo y todavía quieren lucrar con eso, a mí me queda claro que por alguna extraña razón están tratando de proteger a Paredes porque esto no es nuevo”, finalizó.

Fue César Flores Sosa, el candidato a diputado de Morena por el Distrito 5, quien hizo público el caso inicialmente en su página oficial de Facebook, exhibiendo los videos donde bomberos asesinaban a perros a golpes utilizando palas, mazos e incluso hubo a canes a quienes ahogaron en las mismas instalaciones de Protección Civil y Bomberos.

