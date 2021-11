‘Experimenté la sensación de flotar en el espacio’; saltillense cuenta sus aprendizajes en la NASA

Este sábado, Lizeth Gómez concluyó su participación en el programa International Air And Space Program, de la NASA, cuyo objetivo es la creación de un proyecto que innove en el sector espacial y entrenamiento de astronautas, en donde junto a su equipo obtuvo el segundo lugar de esta convocatoria internacional.

Durante su estadía de una semana, además del desarrollo de un mecanismo que se pudiera probar en el espacio con especificaciones de dilatación térmica, y un material resistente para sobrevivir a las condiciones del espacio, recibió el entrenamiento de un astronauta.

“Como parte de dicha capacitación, experimenté la flotabilidad neutra en el Scuba Experience – Underwater Astronaut Training, que permite sentir la sensación de estar en el espacio, así como clases de idiomas, pilotaje, construcción de un cohete a escala y conferencias con astronautas que cuentan con más de 560 horas en el espacio.

“Lo que más me gustó es que aprendí y me quite el miedo de muchas cosas, yo sabía inglés, pero me daba mucho miedo hablarlo y esta experiencia me permitió romper esas barreras”, dijo para VANGUARDIA.

La joven saltillense agradeció el apoyo que recibió en los meses previos a su estancia que concluye el próximo lunes, para poder cubrir los gastos del programa.

“Esto no hubiera sido posible sin toda la gente que me ha estado apoyando, mis amigos, mi familia y la sociedad en general. Estoy aquí gracias a ellos y es algo que siempre les voy a agradecer. La verdad es que estoy muy feliz y muy contenta, aprovechando al máximo este programa, gracias”, apuntó.

La alumna del Instituto Tecnológico de Saltillo, Lizeth Gómez Morales, quien cursa el sexto semestre en la Ingeniería de Mecatrónica, fue uno de los 60 mexicanos seleccionados por la empresa mexicana AEXA para participar en el International Air and Space Program en la NASA.

Para aplicar en el proceso de selección, Lizeth presentó un ensayo en el que explicó su motivación para entrar al programa, lo que podría aportar y además presentó un proyecto relacionado a la medicina aeroespacial.

“Es un mar de emociones que no puedo explicar, sigo en shock pero a la vez estoy muy feliz y muy orgullosa de ser una de los 60 participantes aceptados en este programa”, dio la joven.