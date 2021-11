Falta voluntad para el regreso,dice director

José Luis Coronado Rivera, director de la escuela primaria “Humberto Gómez Martínez”, asegura que varias escuelas de Coahuila no han iniciado clases, a pesar de estar en buenas condiciones.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- “Es la falta de voluntad, no solo de los docentes, sino también de padres y autoridades, la que no ha permitido el regreso a clases en todas las escuelas de Coahuila”, consideró José Luis Coronado Rivera, director de la escuela primaria “Humberto Gómez Martínez”.

Dijo que no es posible que su escuela: “que no tiene infraestructura adecuada y con áreas de maleza por la falta de personal manual, esté en clases de manera presencial desde junio, mientras que otras escuelas limpias y con su infraestructura en muy buenas condiciones, no lo están”, indicó.

“Nuestra escuela no está en las mejores condiciones, pero el poder atender a nuestros niños nos da mucha alegría”, subrayó.

CERTIFICADAS Y NO ACUDEN

Señaló que hay escuelas certificadas por la Secretaría de Educación y recibieron un recurso económico y a pesar de eso no han iniciado el ciclo de forma presencial”, aseveró Coronado Rivera.

Señaló que las clases en línea han ampliado la brecha del rezago educativo y para que los alumnos puedan regularizarse tardará mucho tiempo.