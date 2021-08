Hasta 10 mil pesos más gastos municipales y en el Registro Público se encarecerá el acto de donación en Coahuila

Hasta 10 mil pesos o más sólo por gastos notariales, más trámites municipales y ante el Registro Público, podría encarecerse el acto de donación luego de las reformas al Código Penal que obligan a establecer el usufructo vitalicio en ese tipo de contratos.

Armando Prado Delgado, ex presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y del Colegio de Notarios a nivel local, estableció que para la realización de dicho instrumento ante se erogaba el 3.5 del valor catastral, pero ahora, costará más dado que se requerirían más actos jurídicos para concretarla.

“Por ejemplo en 1 millón de pesos eran 35 mil pesos y ahorita el problema es que a lo mejor te van a cobrar (los notarios) por un acto subsecuente, los que quieran cobrar, te van a poder cobrar unos 10 mil pesos más”, señaló.

Vanguardia publicó que a raíz de esa al artículo 2757 del mencionado código, los adultos mayores de 65 años ya no pueden donar plenamente sus propiedades en Coahuila sin reservar el usufructo vitalicio.

Eso implica que si alguien decide donar un inmueble, éste continúa siendo del donador, por lo que el donatario no podría venderla.

Prado Delgado manifestó que además deben considerarse los gastos ante el municipio y el Registro Público.

“Yo no te puedo decir que el diputado (Ricardo López Campos) le quiso generar ingresos al municipio y el estado, no, no le da tanto la cabeza para llegar hasta allá, lo hicieron copiando una iniciativa que venía de Tamaulipas que estuvo en el Estado de México, pero mal hecha”, criticó.

El fedatario añadió que se podría sacar la vuelta a la reforma optando por la compra-venta del inmueble, pero esto sería más oneroso.

“No puedes donar, entonces voy a hacerlo como compraventa, nomás que en la compraventa me va a costar el 5.3 por ciento, es decir, que esta misma operación que hacíamos de 35 mil pesos, ahora se me va a ir a 55 mil por el error del diputado, eso sí me va a perjudicar”, reiteró.

“Aparte la exención del Impuesto sobre la Renta, que en las donaciones está a tasa cero y en una venta no, en esa pagas hasta el 35 por ciento, entonces no quisiera pensar que el papá tuviera que venderle al hijo para poder realizarlo porque si lo vendo, el ISR se me puede ir altísimo, hasta el 35 por ciento, es decir hasta 350 mil pesos, entonces no lo van a hacer, les tenemos que buscar de otra forma”, indicó.

“Hicieron las cosas como les dio la gana, sin preguntar pros y contras”, expresó Prado Delgado.