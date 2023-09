Hay 800 mdd para reactivar AHMSA, pero el Presidente se niega a recibir inversionistas: Alonso Ancira Elizondo

Así mismo se terminará a los trabajadores de los departamentos que no se echarán a andar rápidamente, como el Alto Horno 5, AHMSA solo requiere el 60 por ciento de su fuerza laboral en sus dos plantas siderúrgicas.

“Las 13 o 15 semanas que no se les han pagado ( a los trabajadores) esta pactado con estos inversores, parte de lo que se va a hacer con los 150 primeros millones de dólares es pagar 30 millones de dólares que se deben de nómina eso ya esta pactado, no entiendo por que ataca al pueblo de Coahuila igual como me ataca a mi, que fui un hombre de éxito? Que vea mis declaraciones de impuestos, no como el que no tiene”.

CUANDO INICIARÍA REACTIVACÓN

El segundo objetivo es el reactivar la empresa y su producción, se echaría andar de forma inmediata el Horno eléctrico, el Alto Horno 6, los departamentos como el Molino Steckel que es el más moderno en América, Coladas Continuas así mismo las minas en Hércules y la mina 8 ubicada entre los municipios de Rosita y Sabinas y la Planta Lavadora de Carbón.