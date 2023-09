Ofrece Chema Fraustro disculpas por utilizar explanada del ITS para concierto de Grupo Frontera

Tras ofrecer disculpas al Instituto Tecnológico de Saltillo por haber sido utilizada la explanada para un evento musical realizado el 14 de septiembre pasado, el alcalde José María Fraustro Siller reiteró que el Ayuntamiento hará lo necesario para que haya diálogo y respeto hacia el movimiento; confía en que resuelvan los asuntos internos y reabran la circulación en el bulevar Venustiano Carranza.

A raíz de la pandemia y más de dos años que estuvimos sin festejar nada, en el seno del Municipio, decidimos dar lo mejor que se pudiera ofrecer a la ciudad y así hicimos 5, 6 eventos importantes para darle a Saltillo algo importante, indicó.

“Sin embargo, en el último concierto que dimos, el de (Grupo) Frontera, donde hubo más de 50 mil gentes, a lo mejor descuidamos algunas situaciones que no fueron tan adecuadas para una institución como el Tecnológico”.

“Si nos equivocamos en algo, ya lo dijo el gobernador, y lo repito también: pedimos una disculpa por situaciones que a lo mejor no cuidamos bien, pero estamos dispuestos a seguir apoyándolos en lo que se requiera. Hemos respetado mucho que ellos resuelvan sus situaciones en forma interna como debe ser en una institución”.

Añadió que ha solicitado a la población paciencia porque se trata de una institución, confía que en estos días se resuelva la situación interna y se libere el bulevar Venustiano Carranza.

TE PUEDE INTERESAR: Esperan estudiantes del Tec Saltillo confirmación de renuncia de directora

“Ofrezco una disculpa a la institución por algunas situaciones que no cuidamos, públicamente les decimos que vamos a buscar apoyarlos en lo que sea necesario para reestablecer la situación”.

Fraustro Siller señaló que los empresarios y otros sectores piden liberar la vía a la circulación al ver afectadas sus operaciones, y se ha tenido paciencia para que resuelvan la situación interna.

“Nos han hecho llegar oficios donde las peticiones son eminentemente internas del Tecnológico, los invitamos a que las discutan, las resuelvan y en lo que podamos apoyar, con mucho gusto lo vamos a hacer”.

“Les pido que abran todo (el bulevar), no tiene por qué estar ocurriendo esa situación, ellos pueden seguir discutiendo al interior y los podemos apoyar en lo que sea necesario. Nosotros no vamos a violentar una institución como el Tecnológico, nunca, nunca, vamos a llegar al diálogo con ellos cuando sea necesario. Si no ha habido alguna situación de enfrentamiento o mucho menos, es porque no tenemos ese tipo de intención”.

Recordó que el nombre del ITS se inscribió en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, cuando fue diputado local.

“Es una institución que consideramos de excelencia para Saltillo, no lo digo de dientes para afuera. En las principales empresas de Saltillo, una gran cantidad de los técnicos, directivos, son egresados del ITS, lo conozco de toda la vida, es una gran institución para Saltillo, estamos enfocados para apoyarla en lo que requiere”, refrendó.