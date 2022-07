Indagan por ‘gaschicol’ a exalcalde de Monclova; acusan a Gerardo García en la mañanera de AMLO

El ex alcalde de Monclova, Gerardo García, y el empresario Sergio Garza Vara López, de la región Carbonífera, fueron acusados de encabezar una red de “gaschicol”, esto durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que se investigará esta situación.

Tras ser cuestionado por un reportero en torno a las quejas y denuncias que hacían empresarios del mismo ramo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se indaga.

En su pregunta, el reportero mencionó que empresarios gaseros y distribuidores señalan directamente a Garza Vara López y a García Castillo, como los responsables del huachicoleo de gas LP.

“Se está haciendo un trabajo de investigación. Qué bueno que das a conocer esta denuncia. Vamos a pedir a Rocío Nahle que profundice”, respondió el presidente López Obrador al cuestionamiento.

Incluso, en la pregunta se señaló que -de acuerdo a testimonios de otros empresarios- el gas se obtiene de una planta de Pemex en Cadereyta, Nuevo León.

Asimismo se planteó que funcionarios de diversas dependencias federales como la Secretaría de Energía y Profeco estarían protegiendo a los señalados.

“Y no hay protección, ¿eh?, para nadie, para nadie, cero impunidad, porque, si no, no avanzamos. Si se protege a corruptos, no avanzamos, y eso se sabe bien. Y no tenemos ahora elementos”, aclaró el Presidente.

Las denuncias fueron presentadas ante las autoridades por competencia desleal en la venta de uno de los productos que más se utilizan dentro de la canasta básica.

De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos, el “gaschicol” reportó un aumento de 16 por ciento en las tomas clandestinas detectadas durante 2021, en comparación con el año previo.

Sergio Garza Vara López es dueño de la gasera “Súper Gas San Carlos del Norte S.A. de C.V.”, (Arteagas) ubicada en San Juan de Sabinas Coahuila. Mientras que Gerardo García Castillo fue señalado como propietario de la “gasera Suministros & Gases Monclova S. A. de C.V.”, (Arteagas) con presencia en Monclova y Arteaga.

García Castillo fue alcalde electo por el Partido Accion Nacional en el periodo 2014-2017, después buscó acceder de nuevo al mismo puesto por el Partido de la Revolución Democrática en la elección de 2018, sin embargo, solo alcanzó una regiduría.

En los últimos meses se le ha vinculado con Morena, incluso asistiendo a eventos partidistas que se han desarrollado en la región Centro de la entidad.