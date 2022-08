Autoridades no proporcionaron detalles sobre el accidente automovilístico que sufrió el joven en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León

Juan Ismael fue identificado por sus huellas dactilares, y tras el oficio de colaboración emitido en Coahuila para su búsqueda, se logró dar con su paradero y avisar a sus familiares.

De acuerdo con las investigaciones, el joven fue visto por última vez abordo del vehículo Suzuki en Saltillo el 16 de abril, en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Canadá con dirección a Ramos Arizpe .

Familiares y amigos externaron no tener rastro de Juan Isamel hasta que las autoridades emitieron el reporte de que una persona no identificada estaba en el anfiteatro regiomontano, por lo que se envió el oficio de colaboración al vecino estado. Sin embargo, no dieron detalles del accidente automovilístico ocurrido en el municipio de Santa Catarina.

